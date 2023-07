Tim Neukölln Mittwoch, 19.07.2023 | 15:20 Uhr

Okay, das ist alles nicht mehr witzig. Wer solche terroristischen Anschlagspläne schmiedet und offenbar auch schon eifrig dabei gewesen ist, seine Pläne in die Tat umzusetzen, sollte eigentlich nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden und nicht nur für angemesse Zeit ins Gefängnis wandern, sondern die Gesellschaft auch vor ihm durch anschließende Sicherungsverwahrung geschützt werden. Zumindest so lange, bis er wirklich glaubhaft vermitteln kann, dass er seine extremistische Einstellung abgelegt hat. Irgendwo hört der Spaß dann auch mal auf.