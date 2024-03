Die Brandenburger AfD will sich für die diesjährige Wahl neu aufstellen, ihre jetzige Vorsitzende Birgit Bessin wird nicht erneut kandidieren, wie sie in Jüterbog bekanntgab.

Die Brandenburger AfD trifft sich dieses Wochenende in Jüterbog zum Parteitag. Ein Wechsel an der Spitze scheint wahrscheinlich. René Springer will Birgit Bessin ablösen – es ist bereits sein zweiter Anlauf. Von Stephanie Teistler

Springer und Bessin waren bereits vor zwei Jahren um den Landesvorsitz gegeneinander angetreten. Damals hatte Bessin das Rennen knapp für sich entschieden. Aus dem Landesverband hieß es zuletzt, Bessin und ihr Landesvorstand hätten in den Kreisverbänden an Unterstützung verloren. Teile der Partei sind unzufrieden mit den Vorbereitungen zur Landtagswahl im September. Bessin selbst zog eine positive Bilanz ihrer zweijährigen Amtszeit.

Der Landesverband wählt an diesem Wochenende eine neue Parteispitze. Um den Parteivorsitz bewirbt sich René Springer. René Springer ist seit 2017 Bundestagsabgeordneter, davor war er unter anderem Soldat und Mitarbeiter des ehemaligen AfD-Fraktions- und Landesvorsitzenden Alexander Gauland.

In der aktuellen Legislatur ist er arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Fraktion. In den vergangenen zwei Jahren war er stellvertretender Vorsitzender des Landesverbands. Zuletzt war er überregional in Erscheinung getreten, nachdem er zu dem von Correctiv enthüllten Treffen von Rechtsextremisten mit CDU- und AfD-Mitgliedern in Potsdam auf "X" geschrieben hatte, Ausländer "millionenfach" in ihre Heimat zurückzuführen, sei kein Geheimplan, sondern ein Versprechen.