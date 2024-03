Im vergangenen Jahr sind deutlich mehr politisch motivierte Straftaten in Berlin von der Polizei erfasst worden als in den Vorjahren. In der Statistik steht für 2023 die Zahl von 6.420 Taten mit politischem Hintergrund, wie aus einer Antwort des Senats an den Grünen-Abgeordneten Vasili Franco hervorgeht. 2022 waren es rund 5.100 Taten und 2021 knapp 6.000.

Ein Teil des aktuellen Anstiegs hat auch mit dem Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Hamas zu tun: Bei den Demonstrationen gegen den israelischen Militäreinsatz gab es etliche Propagandadelikte palästinensischer Gruppen. Die vollständigen Zahlen stellen Senat und Polizei am Mittwochvormittag vor.