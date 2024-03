Auf dem Friedhof Wilmersdorf sind in der Nacht vom 18. zum 19. März Dutzende Grabstellen mit dem "Z" Symbol beschmiert worden. Das hat das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf am Freitag mitgeteilt.



Das "Z" gilt als Symbol für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und kann an sich schon strafbar sein. Beschmiert wurden Sitzbänke, die Wand eines Wetterhäuschens und die Grabsteine von insgesamt 50 Grabstellen.