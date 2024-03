Laut Angaben des Senats rechnet sich die Aufstellung von Containern erst ab einer Nutzungsdauer von mindestens drei Jahren. Für eine der Flächen (in Tegel Nord) ist in der Liste eine maximale Laufzeit bis 2029 angegeben, danach ist dort regulärer Wohnungsbau geplant. Bei den übrigen Flächen ist entweder Ende Dezember 2030 als Enddatum ausgewiesen oder eine unbefristete Laufzeit.

Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) dringt seit langem darauf, Geflüchtete verstärkt in kleineren, dezentralen Unterkünften unterzubringen, sie will weg von den Großstandorten wie in Tegel und Tempelhof. Die Suche nach neuen Flächen gestaltete sich aber schwierig. Die jetzt gefundenen Areale gehören den Angaben zufolge unter anderem den Bezirken, Land oder Bund, aber auch landeseigenen Wohnungsbauunternehmen. Vereinzelt sind sie in Privatbesitz.