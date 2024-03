Der Braunkohlenausschuss des Brandenburger Landtags hat sich am Donnerstag in Cottbus mit dem zukünftigen Ostsee befasst. Dabei ist auch erneut über eine mögliche Funktion des Sees als Wasserspeicher für die Region gesprochen worden. Außerdem wurde erläutert, wie die Stadt Cottbus ihre Planungen rund um den künftigen See anpassen muss, nachdem bekannt wurde, dass eine Sicherheitszone rund um den See vergrößert werden muss.

Eine Sicherheitszone von 50 bis zu 75 Metern empfiehlt das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) auch nach der vollendeten Flutung des Sees. In diesem Bereich solle besser nicht gebaut werden, so das LBGR, weil es dort zu Rutschungen am Ufer des Sees kommen könnte. Die Stadt Cottbus muss deshalb Planungen anpassen.