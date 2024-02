Das Wasservolumen im See wurde den Angaben zufolge auf über 130 Millionen Kubikmeter erhöht. Seit Beginn der Flutung im April 2019 wurde somit knapp die Hälfte des zu erreichenden Gesamtwasservolumens von 256 Millionen Kubikmeter in den See eingeleitet.

Der Ostsee, eine ehemalige Tagebaugrube, soll einmal eine Wasserfläche von knapp 19 Quadratkilometern haben. Im Jahr 2025 soll das Wasser die notwendige Mindesthöhe von 2,7 Meter in der Mitte des Sees erreichen. Wenn der See in ein paar Jahren sein angepeiltes Wasservolumen erreicht hat, wird er gut zweieinhalbmal so groß sein wie der Große Müggelsee.