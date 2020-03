Berliner dürfen ihre Ferienhäuser in Brandenburg nutzen

Berliner, die in Brandenburg ein Wochenendhaus besitzen oder pachten, dürfen es auch weiterhin aufsuchen. Das ist das Ergebnis einer Beratung des Corona-Krisenstabes der Landesregierung. Wie ein Sprecher des Krisenstabes in Potsdam betonte, ist eine Reisebeschränkung nicht vorgesehen, da es in Brandenburg keine Ausgangssperre gibt.