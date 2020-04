Eine katholische Kirchengemeinde in Berlin geht juristisch gegen das aktuelle Verbot von Gottesdiensten vor. Der "Freundeskreis St. Philipp Neri" habe dazu beim Verwaltungsgericht Berlin einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung eingereicht, heißt es in einem Bericht von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" [tagesschau.de] .

Die Gemeinde will dem Bericht zufolge erreichen, dass sie künftig öffentliche Gottesdienste mit bis zu 50 Teilnehmern feiern darf. Sie will sich verpflichten, den durch die Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise vorgegebenen Mindestabstand von 1,5 Metern unter den Besuchern zu gewährleisten. Außerdem sollen Namen, Adressen und Telefonnummern der Besucher festgehalten werden.

Die katholische Kirche in Deutschland missbillige die Klage der kleinen Berliner Gemeinde, heißt es weiter. In Kreisen der Deutschen Bischofskonferenz sei von einem Alleingang die Rede. Die sehr traditionelle Gemeinde St. Philipp Neri sehe sich nicht in die Strukturen der katholischen Kirche in Deutschland eingebunden, sondern vielmehr päpstlichem Recht unterworfen.