Die Berliner Staatsanwaltschaft prüft ein Disziplinarverfahren gegen eine Staatsanwältin. Das bestätigte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Frau hatte am 29. August an einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen teilgenommen und dabei eine Polizeiabsperrung missachtet.



Ganz kurz war in der "Tagesschau" zu sehen, wie sich die Staatsanwältin hinter einem Absperrgitter befindet, sich aber widerstandslos auf die andere Seite zurückschieben lässt. Anzeige war an dem Tag nicht gegen sie erstattet worden, der Justizsenator bestätigte aber ein disziplinarisches Vorverfahren der Behörde.