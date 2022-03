Berlin und Brandenburg bereiten sich darauf vor, bald auch ukrainische Kinder in den Schulen aufzunehmen. Dazu würden Räume und Personal gebraucht. Schulen seien aufgerufen worden, Kinder erstmal "ohne großen Verwaltungsaufwand" aufzunehmen.

Es würden Räume gebraucht, sowie Personal. Die Bildungsverwaltung werbe auch in der ukrainischen und russischen Gemeinde, "damit auch erst mal Muttersprachler Ansprechpartner für die Kinder sind." Das sei nicht in 24 Stunden zu regeln. Aber die Schulen seien solidarisch und aufgerufen worden, "ganz pragmatisch und ohne großen Verwaltungsaufwand" bei einem freien Platz in der Klasse ein Kind erst mal aufzunehmen, damit es abgelenkt sei, ein warmes Mittagessen und einen geregelten Schultag erhalte.

Wann die ersten Kinder aufgenommen werden, dazu nannte die Bildungssenatorin keinen Termin. In den Willkommensklassen sollen die Kinder ihr zufolge so weit Deutsch lernen, dass sie möglichst schnell in die Regelklasse kommen können. Sie will auch Oberstufenzentren und Schulen freier Träger einbeziehen, um Willkommensklassen schaffen.