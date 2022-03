Damit stehen den Flüchtenden jetzt insgesamt 40 Fernverkehrsverbindungen zur Verfügung. Sie können auf der deutschen Seite bis Berlin, Dresden, Nürnberg und München ohne Fahrkarte reisen.

Für die Weiterfahrt in Deutschland gibt es ein kostenloses Ticket mit der Bezeichnung "helpukraine". Dieses ist in allen Reisezentren und Agenturen der Deutschen Bahn erhältlich und gilt auch für Fahrten mit dem dem französischen TGV oder dem Thalys nach Dänemark, Belgien, Frankreich sowie in Zügen nach Österreich, Luxemburg, in die Niederlande, in die Schweiz und in Eurocityzügen nach Italien über den Brenner.



Gestern hatte bereits der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) mitgeteilt, dass Flüchtende kostenlos mit Bussen und Bahnen fahren dürfen. Als Fahrtberechtigung reiche auch hier ein ukrainischer Pass oder Personalausweis.