Aktuelles zur S-Bahn

S45 und S9 kurzfristige Bauarbeiten in Altglienicke ab ca. 23:30 Uhr Wegen kurzfristiger Bauarbeiten in Altglienicke wird der Zugverkehr der Linien S45 und S9 heute Abend ab ca. 23:30 Uhr bis Betriebsschluss zwischen Adlershof und Altglienicke unterbrochen. Die betroffenen Linien fahren dann wie folgt: S45: Südkreuz <> Schöneweide/ Grünau S9: Spandau <> Grünau sowie Altglienicke <> Flughafen BER T1-2 letzte durchfahrende Züge: von Flughafen BER T1-2 in Richtung Schöneweide: Flughafen BER T1-2 ab 23:17 Uhr > Schöneweide ab 23:40 Uhr (> Südkreuz an 23:58 Uhr) nach Flughafen BER T1-2: Südkreuz ab 22:48 Uhr > Schöneweide ab 23:04 Uhr > Flughafen BER T1-2 an 23:26 Uhr Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird ab ca. 23:30 Uhr zwischen Grünau und Grünbergallee ohne Halt in Altglienicke eingerichtet. Haltestellen des Ersatzverkehrs: S-Bhf. Grünau: Richterstraße S-Bhf. Grünbergallee: Grünbergallee/ Am Seegraben Zwischen Grünbergallee und Altglienicke nutzen Sie bitte die Linie S9. Zur weiträumigen Umfahrung zwischen Flughafen BER T1-2 und Ostkreuz nutzen Sie bitte auch die Regionalbahnlinie FEX (Flughafen Express): ab Flughafen BER T1-2: um 23:15 Uhr, 23:34 Uhr und 00:13 Uhr nach Ostkreuz ab Ostkreuz: um 23:12 Uhr und 23:42 Uhr nach Flughafen BER T1-2