Der brandenburgische Pädagogenverband hat die Entscheidung des Regierungskabinetts begrüßt, nach den Sommerferien eine zweiwöchige Maskenpflicht an Schulen einzuführen. Verbandspräsident Hartmut Stäker sagte am Donnerstag im rbb Inforadio, ehe man ein Risiko eingehe, sei es besser, eine vorübergehende Maskenpflicht auch an den Grundschulen einzuführen. "Dann machen wir lieber 14 Tage die Maske und entscheiden dann neu", sagte Stäker.

Rene Mertens, der Sprecher des Landeselternrates, ist nicht ganz so überzeugt von der Entscheidung mit den Masken. Zumal die Maskenpflicht für Grundschüler gar nicht durchgängig einzuhalten sei. "Wir können es nachvollziehen als Elternvertreter, aber das Konzept ist nicht ganz schlüssig. Erklären sie mal einem siebenjährigen Kind, 'in Raum A setzt du die Maske auf und nach 14 Uhr setzt du die Maske dann wieder ab', also das ist schwer zu erklären", so Mertens.