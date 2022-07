Der Amtsarzt von Berlin-Reinickendorf, Patrick Larscheid, spricht sich dafür aus, in öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin FFP2-Masken zu tragen. Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infektionen sei eine Diskussion über Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen wie etwa ein Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn schädlich, sagte Larscheid am Dienstag rbb|24.

Anders als in anderen Alltagsbereichen sei in öffentlichen Verkehrsmitteln das Risiko, sich mit Corona anzustecken, überproportional hoch. Eine FFP2-Maske, so Larscheid, schränke dieses Risiko deutlich ein.

Dass in der politischen Diskussion augenblicklich statt auf Vorschriften überwiegend auf Freiheit und Eigenverantwortung gesetzt werde, bezeichnete Larscheid als problematisch. Diese Begriffe seien im medizinischen Umfeld unpassend, denn im Kern gehe es um anstecken oder nicht anstecken. Es gehe niemals nur um den Einzelnen, sondern auch um die Verantwortung für die Gemeinschaft.