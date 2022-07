Die Brandenburger Landesregierung hat die geltende Corona-Verordnung abermals unverändert um vier Wochen verlängert. Wie die Staatskanzlei am Dienstag bekanntgab, wurde vom Kabinett beschlossen, dass die Sars-CoV-2-Infektionsschutz-Basismaßnahmenverordnung bis einschließlich 16. August 2022 gilt.

Die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) verwies auf die Sommerwelle durch die Omikron-Subvariante BA.5 . "Wir erleben wieder einen erheblichen Infektionsdruck mit vielen Erkrankungen auch beim Personal in den medizinischen und pflegerischen Einrichtungen und vermehrt Covid-Patientinnen und -Patienten in unseren Krankenhäusern", wird Nonnemacher zitiert, "wir brauchen weiterhin die Basisschutzmaßnahmen, die uns das geltende Infektionsschutzgesetz ermöglicht."

Somit gelte, so die Staatskanzlei, in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens sowie im öffentlichen Nahverkehr weiterhin die Maskenpflicht. Zudem müssten sich Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen weiterhin täglich testen.

Die Corona-Pandemie in Berlin und Brandenburg: Wie viele Covid-19-Erkrankte liegen in den Kliniken? Wie entwickelt sich die Lage? Alle wichtigen Erkenntnisse in ständig aktualisierten Grafiken. Von Haluka Maier-Borst, Jenny Gebske, Arne Schlüter und Sophia Mersmann

Das sind die aktuellen Fallzahlen in Berlin und Brandenburg

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 489,5 bestätigten Infektionen je 100.000 Menschen in Brandenburg, vor vier Wochen lag sie noch bei 292,1. Die Corona-Ampel für die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz steht auf Rot. Die Hospitalisierungsinzidenz ist in den vergangenen vier Wochen von 2,73 auf 7,03 gestiegen.

Auch der Anteil der Covid-19-Patienten an der Zahl der aktuell tatsächlich betreibbaren Intensivbetten hat sich in der Zeit verdoppelt. Die Corona-Ampel steht in dieser Kategorie aber noch auf Grün.

Aktuell werden 429 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 36 in intensivmedizinischer Behandlung. Auch diese Werte haben sich in den vergangenen vier Wochen etwa verdoppelt.