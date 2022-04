Die Wasserfreunde Spandau haben in der Champions League den Pflichtsieg im Kampf um das Finalturnier verpasst. Am Freitagabend unterlagen die Berliner Wasserballer auswärts in Kroatien bei Jug Dubrovnik mit 9:12.

In ihrer Gruppe B waren die Spandauer als Sechste in ihre Partie des zwölften Spieltages gegangen. Gegen die favorisierten Kroaten musste dabei unbedingt ein Sieg her, um sich eine Chance auf Platz vier und den damit verbundenen Einzug ins Finalturnier zu sichern.

Am Freitagabend zeigten sich die Wasserfreunde in Kroatien dementsprechend kämpferisch. Sowohl im ersten als auch im zweiten Viertel konnten die Gäste ihren kroatischen Gastgebern durchaus Paroli bieten. Allerdings verloren sie schlussendlich dennoch beide Abschnitte mit 2:3 bzw. 3:4. Das dritte Viertel hingegen gewannen die Spandauer und verkürzten so vor dem Schlussabschnitt noch einmal auch 8:9.

Das Spiel zu drehen gelang den Gästen, bei denen Nikolaides Dimitrios und Kholod Dimitri mit jeweils drei Treffern die erfolgreichsten Werfer waren, allerdings nicht. Stattdessen gewann Jug Dubrovnik dank einer ausgeglichenen Teamleistung das Schlussviertel mit 3:1 und somit auch das Spiel.