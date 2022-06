Fonds in Höhe von 10.000 Euro eingerichtet

Do 02.06.22 | 16:36 Uhr

Der Berliner Fußball-Verband (BFV) will künftig Vereine bei der Umsetzung von Hilfsprojekten zugunsten Betroffener des Krieges in der Ukraine finanziell unterstützen. Dafür habe der BFV einen Fonds eingerichtet, aus dem die Berliner Fußballvereine ab sofort eine einmalige Zuwendung in Höhe von 250 Euro beantragenkönnen.