Nach Platz drei in der Vorsaison will Fußball-Regionalligist Energie Cottbus diesmal die Tabellenspitze in Angriff nehmen. Allerdings sind die Lausitzer damit nicht allein. Auch die Konkurrenz hat sich verstärkt und der Kampf um die Spitze wird ziemlich eng. Von Andreas Friebel

Vor Energie Cottbus liegt die inzwischen sechste Saison in der Regionalliga Nordost und die vierte in Folge. Sechs Jahre spielten die Lausitzer auch in der Fußball-Bundesliga. Doch die ist weit weg. Nur manchmal schaut sie noch in Cottbus vorbei. Wie am Montag, als im Rahmen des DFB-Pokals Werder Bremen (1:2) ein großer Kampf geliefert wurde. Über 20.000 Zuschauer waren im Stadion der Freundschaft. Das zeigte einmal wieder, wie groß das Interesse an Energie ist - trotz bald sechs Jahren im fußballerischen Niemandsland. Kein Wunder, dass Cottbus unbedingt raus will aus der vierten Liga. Klappt es vielleicht diesmal?

Energie Cottbus ist in der ersten Runde des DFB-Pokals gescheitert. Gegen Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen wurden die Lausitzer zu spät druckvoll und gefährlich und mussten sich daher am Ende knapp, aber verdient geschlagen geben.

In dieser schwierigen Phase gelang es Claus-Dieter Wollitz aber, die Spannung hochzuhalten. Die Mannschaft berappelte sich noch mal. Und gewann den Brandenburger Landespokal. Im Halbfinale wurde erst Babelsberg besiegt, im Finale dann der VfB Krieschow mit 2:0. Dieses Spiel und der damit verbundene Einzug in den DFB-Pokal war für Energie finanziell ganz wichtig und ermöglichte Transfers, die ohne das Geld niemals möglich gewesen wären. Rund 300.000 Euro brachte das Heimspiel gegen Bremen.

Mehrfach fielen Spieler coronabedingt aus. Coach Wollitz monierte zudem mehrfach den kleinen Kader, der es unmöglich machte, im Training Elf gegen Elf spielen zu lassen. Die finanziellen Möglichkeiten waren aber so begrenzt, dass selbst in der Winterpause nur ein neuer Spieler verpflichtet werden konnte.

Acht Punkte Rückstand hatte der FC Energie am Ende auf Meister BFC Dynamo. Und das, obwohl die Wollitz-Elf die beste Offensive der Liga (85 Tore) und die zweitbeste Abwehr der Liga (35 Gegentore) stellte. Doch sowohl zum Start in die Saison als auch beim Neustart nach der Winterpause lief bei Cottbus nicht alles rund.

Mit Erik Engelhardt (19 Tore), Maximilian Pronichev (15 Tore) und Nikos Zografakis (10 Tore) hat Cottbus in der Offensive einen gewaltigen Aderlass erlitten. Allein diese drei Spieler sorgten für die Hälfte aller Treffer. Obwohl Cottbus sich finanziell sehr weit aus dem Fenster lehnte, entschied sich Engelhardt für Drittligist Osnabrück. Zografakis wollte nicht in der Lausitz bleiben und hat (Stand 2. August) noch keinen neuen Verein. Pronichev wäre gern geblieben. Allerdings waren seine Leistungen auf dem Platz sehr schwankend. Außerdem galt er auch nicht unbedingt als pflegeleicht. Sportlich ein großer Verlust ist der Abschied von Torwart Toni Stahl. Das Cottbuser-Eigengewächs entschied sich aber für die Herausforderung zweite Liga und Hannover 96. Insgesamt verließen 12 Spieler den FC Energie.

Demgegenüber stehen acht Neuzugänge. Wollitz legte dabei größten Wert auf Spieler mit Entwicklungspotenzial. Außerdem suchte er auch nach erfahrenen Kräften. Maximilian Oesterhelweg ist so eine erfahrene Kraft. Der 32-Jährige gehörte zu den ersten Spielern, die in Cottbus unterschrieben. Auch der 27-Jährige Paul Milde hat schon dritte Liga gespielt.

Insbesondere in der Offensive hat Cottbus über den Sommer zugelegt. Und durchaus interessante Namen in die Lausitz geholt. Eric Hottmann stammt aus dem Nachwuchs des VfB Stuttgart. Bis zur U19 absolvierte er regelmäßig Länderspiele. Für Türkgücü München schoss Hottmann in der vergangenen Saison zwei Tore in der dritten Liga. Deutlich erfolgreicher war Tim Heike, der für Halberstadt in der Regionalliga elf Treffer erzielte. "Wer in Halberstadt elf Tore schießt, schafft in Cottbus auch 20", so Wollitz über seinen Neuzugang. Heike verpasste verletzungsbedingt aber ein Großteil der Vorbereitung. Deshalb kam der 22-Jährige im Pokal gegen Bremen auch nur zu einem Kurzeinsatz. Der reichte aber, um das 1:2 zu erzielen.

Veränderungen gab es auch in der Abwehr. Insbesondere in der Innenverteidigung. Nach Transferflop Shawn Kauter, der in Cottbus nie wirklich ankam und monatelang krankgeschrieben war und dem Abschied von Ex-Kapitän Jan Koch, der gesundheitsbedingt einen Großteil der Saison verpasste, verpflichtete Wollitz mit Dennis Slamar einen echten Abwehrhünen. Der 27-Jährige ist knapp 1,90 m groß.