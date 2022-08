87.192 ist von nun an eine historische Zahl. So viele Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Sonntag im Wembley, um das Finalspiel England gegen Deutschland anzuschauen. Ein neuer Rekord, es ist nun das meistbesuchte Europameisterschaftsspiel in der Fußballgeschichte. Auch kein Spiel der Männer war bisher so gut besucht. Eine Bestmarke, die für dieses Turnier und seine weitreichende Bedeutung spricht.

In der Vergangenheit wurde oft das "mangelnde Interesse" als Argument benutzt, um dem Fußball der Frauen den Wert abzusprechen und um zu begründen, warum Spielerinnen nicht in Stadien wie Wembley spielen dürfen. Und warum sie nicht adäquat bezahlt werden. Erst im Rahmen der aktuellen Europameisterschaft brachte der sportliche Leiter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Oliver Bierhoff, wieder das Argument, man müsse "die Zahlen anschauen", wenn es um eine faire Bezahlung gehe.

Anerkennung gebührt natürlich den Gastgeberinnen und den neuen Europameisterinnen: England hat sich selbst übertroffen. Die schönen Stadien, in denen die Spiele ausgetragen wurden, waren Stimmungsmagneten – egal ob mit belgischer Blaskapelle oder mit "Sweet Caroline"-Karaoke. Auch der Sieg der Engländerinnen ist eine Zäsur: Sie werden dafür gefeiert, den "englischen Fluch" gebrochen zu haben und damit in die englische Fußballgeschichte einzugehen. Dass Frauen in diese allgemeine Historie einbezogen werden, wäre vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen.

Die Fußball EM in England hat schon in der Vorrunde alle Zuschauerrekorde geknackt. Auch sonst erreicht der Fußball der Frauen dort eine größere Öffentlichkeit als hierzulande: Die Stadien sind voller und Frauen und Männer in den Nationalteams werden nach dem "Equal Pay"-Prinzip bezahlt.

Genötigt war Bierhoff zu seiner Aussage, weil Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) via Twitter eine faire Bezahlung der Spielerinnen gefordert hatte. Sowohl er als auch Innenministerin Nancy Faeser (SPD) schauten am Sonntag nach der Niederlage bei den deutschen Spielerinnen in der Kabine vorbei. Auch Annalena Baerbock feuerte das Team fleißig via Twitter an. Ein Novum, dass sich die deutschen Politikerinnen so sehr mit den Spielerinnen auseinandersetzen.

Und auch, dass Themen wie "Equal Pay" oder Sexismus im Fußball [NDR Panorama] in der breiten Öffentlichkeit besprochen werden, ist neu. In England selbst wird sogar noch eine Schippe draufgelegt: Dort wird im hohen Maße über Vereinbarkeit von Kind und Profisport, aber auch über fehlende Diversität in der Mannschaft diskutiert, und wie das mit den Strukturen des Fußballs zusammenhängt. Themen, die in Deutschland teilweise noch gemieden werden.