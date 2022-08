Die Fußballer von Energie Cottbus haben in der Regionalliga Nordost ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Nach der Niederlage gegen die VSG Altglienicke zum Saisonauftakt gewann die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz am Samstagnachmittag ihre Heimpremiere gegen den FSV Luckenwalde verdient mit 3:0 (2:0). Im anderen Samstagsspiel mit Berlin-Brandenburger Beteiligung gewann Altglienicke auswärts bei Chemie Leipzig nach zwischenzeitlichem Rückstand noch mit 2:1 (0:1).

Mit einer im Vergleich zur Vorwoche auf zahlreichen Positionen veränderten Aufstellung startete Energie Cottbus gut in die Partie gegen Luckenwalde. Die Lausitzer spielten früh druckvoll und belohnten sich hierfür auch. In der siebten Minute war es Jonas Hofmann, der einen Freistoß von der linken Seite an die rechte Strafraumgrenze zog. Dort stand Arnel Kujovic, der den Ball scharf vors Tor brachte, wo der Ball von Luckenwaldes Leon Hellwig erst an dessen Torwart und schließlich ins Netz prallte.

Auch in der Folge war Cottbus die bessere Mannschaft. Während Luckenwalde sich über weite Strecken der ersten Halbzeit aufs Verteidigen beschränkte, war Energie die aktivere und auch gefährliche Mannschaft. Das Ergebnis war das verdiente 2:0 für die Gastgeber. Nach einem leichtfertigen Luckenwalder Ballverlust im eigenen Strafraum gelangte der Ball von dessen Eroberer Eric Hottmann über Malcolm Badu zu Janis Juckel, der vor dem Tor eingesprungen kam. Luckenwalde hingegen kam erst in der 41. Minute erstmals wirklich gefährlich vors Cottbuser Tor: Bei einem langen Ball verschätze sich Cottbus-Torwart Elias Bethke komplett und grätschte rund 30 Meter vor seinem Tor ins Leere. Luckenwaldes Phil Butendeich verpasste es in der Folge allerdings, rechtzeitig den Abschluss auf das freie Tor zu suchen, und so blieb es zur Pause beim 2:0.

In der zweiten Halbzeit wurde zunächst Luckenwalde stärker und Energie ungefährlicher. Auf einen Freistoß, den Luckenwaldes Christian Flath ans Lattenkreuz setzte, folgte prompt die nächste Chance. Noch größeres Glück hatte Energie schließlich in der 82. Minute: Dort ließ der Schiedsrichter den Luckenwalder Anschlusstreffer durch Pascal Borowski wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zu Unrecht nicht zählen.



Es folgte eine turbulente Schlussphase. Nachdem zunächst sowohl Energies Hottmann als auch Luckenwaldes Stefan Rankic die Gelb-Rote Karte gesehen hatten, besorgte Tim Heike in der dritten Minute der Nachspielzeit das 3:0 für die Gastgeber und somit auch den Endstand.