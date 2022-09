Während in der U2 in Richtung Olympiastadion die ersten Festival-Fans mit schnellen Brillen [ mehr zum Thema "schnelle Brillen" bei den Kolleg:innen von Funk auf Youtube ], Bauchtaschen und Glitzer in den Haaren sitzen und zum Lollapalooza fahren, steigen rund um den Tiergarten Marathonteilnehmende mit noch schnelleren Brillen, Turnbeuteln und Wärmedecken aus.

Bei seinem ersten Marathon hat er mit Simon und Robert zwei erfahrene Marathonläufer an seiner Seite. "Unser Ziel ist es, Pascal sicher ins Ziel zu bringen. Ich persönlich möchte meine Bestzeit verbessern und wir teilen uns das Tempo, machen so ein bisschen auf", sagt Robert, bevor es losgeht. Sie peilen eine Zeit von etwa 3:45 Stunden an.

Am Treffpunkt im Tiergarten haben sich kurz vor Rennbeginn alle zehn Mitglieder des "Run Packs" versammelt, die in diesem Jahr mitlaufen. Mit ihren schwarzen Tank-Tops, die das Logo der Laufgruppe ziert, sind sie unverkennbar.

Als Motivation, es doch zu versuchen, diente seine Laufgruppe, das "Run Pack Berlin". Jedes Jahr positionieren sie sich an der Strecke, um ihre Läufer anzufeuern. 2019 war auch Pascal dabei und schwenkte die übergroße Flagge der Gruppe, wie er erzählt. "Ich war völlig darauf fokussiert zu geben, aber ich habe auch ultra viel zurückbekommen von den lächelnden Freunden. Und an dem Abend dachte ich so: Ich will das auch."

Das Basecap sitzt und an seiner Brust flattert eine kleine grüne Schleife. Der Berliner nutzt den Lauf auch dafür, um auf das Thema Depressionen aufmerksam zu machen. Als Läufer sei er auch ein bisschen Litfaßsäule, sagt Pascal: "Ich zeige: Das gibt es und man sollte darüber reden." Vor dem Lauf hat er seine Kilometerzahl gespendet. Der 43-Jährige wird auch von dem angetrieben, was noch vor ihm liegt: die Cheer Zone der Running Crews.

Das Pack wurde auch erst kurz vorher in Roberts Pläne eingeweiht: "Er hat es uns am Start gesagt - und wir so: Okay, go for it", sagt Pascal. "Wir haben uns noch kurz abgesprochen, ob wir filmen oder Fotos machen sollen. Ich habe Fotos gemacht und ich finde es großartig."

An der Kurve Bülowstraße werden die Läufer schon erwartet. Aus zwei Boxen dröhnt Musik. Der Boden rund um die Menge ist mit Konfetti bedeckt. Ein Blick aufs Schuhwerk, fast ausschließlich Laufschuhe, verrät, wer hier anfeuert. Hier hat das große "Run Pack" zusammen mit mehreren anderen Laufgruppen sein Lager aufgeschlagen. Die Stimmung ist ausgelassen. Wer vorbeiläuft, wird mit Trillerpfeifen, Topfschlagen und Jubeln angefeuert.

"Wir stehen seit neun Jahren an dieser Kurve und können es auch irgendwie nicht lassen an dieser Kurve zu stehen, weil es jedes Jahr größer wird", erklärt Henrik Niehus, Mitgründer des "Run Pack Berlin". Mit den Vorbereitungen für die Kurve habe er schon vor ein paar Wochen angefangen. Hinter der Bande stapeln sich mehr als 100 Konfettikanonen. "Wir sind immer so an der Grenze zwischen dem, was erlaubt ist, und was nicht", so Niehus. Die SCC-Helfer, die für den Streckenabschnitt zuständig sind, würden auch mal ein Auge zudrücken.

Als Pascal und seine Mitläufer in die Kurve einbiegen, drücken die Helfer beide Augen zu, während sich mehrere Mitglieder der Laufgruppe vor die Absperrung knien und lila Konfetti in den Himmel feuern. Für einen Moment ist der Lärm so ohrenbetäubend, dass die Anfeuerungsrufe unverständlich ineinander übergehen. Die letzten Konfettifetzen segeln noch durch die Luft, da ist von Pascal nur noch das umgedrehte Basecap zu sehen.