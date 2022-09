Die VSG Altglienicke hat den sechsten Spieltag der Regionalliga Nordost mit einem Schützenfest eröffnet. Nach einer torreichen ersten Halbzeit gewann die Mannschaft um Tolcay Cigerci am Ende mit 5:2. Der BFC Dynamo musste sich dagegen gegen Hertha II mit einem 0:0 begnügen. Der FSV Luckenwalde und Lichtenberg 47 trennten sich 1:1.

Der Meister der Vorsaison kommt in der Tabelle nicht voran. Nach sechs Spieltagen bleibt der BFC Dynamo mit nur fünf Punkten und einem Sieg hinter den Erwartungen zurück. Auch gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC konnte der BFC kaum Boden gutmachen und steckt weiter in der unteren Tabellenhälfte. Auch der FSV Luckenwalde und Lichtenberg 47 trennten sich mit einem Unentschieden. Ian Kroh brachte Lichtenberg in der 63. Minute in Führung, doch Efraim Gakpeto sicherte Lichtenberg spät doch noch einen Punkt. Damit bleiben beide Mannschaften mit jeweils fünf Punkten in der Tabelle gleichauf.