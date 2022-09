Vier Fälle von Hodenkrebs innerhalb weniger Monate haben die Krankheit nicht nur in der Fußball-Bundesliga in den Mittelpunkt gerückt. Ein Blick auf mögliche Ursachen im Sport und die betroffenen Profis als Vorbilder für mehr Sensibilisierung. Von Jakob Lobach

Die hierbei zuletzt prägendste Frage: Ist es schlichtweg ein Zufall, dass gleich vier Bundesliga-Profis in einem Jahr an Hodenkrebs erkranken - oder sind Fußballer besonders anfällig für die Krankheit? Dass diese Frage nun so oft gestellt wird, hängt vor allem mit den vier betroffenen Profis und ihrem Umgang mit der Krankheit zusammen.

Innerhalb nicht einmal eines halben Jahres wurde bei vier Bundesliga-Profis ein bösartiger Tumor diagnostiziert. Nach Unions Timo Baumgartl, Herthas Marco Richter und dem Dortmunder Sébastien Haller traf es vergangene Woche in Jean-Paul Boëtius noch einen Herthaner. Nachdem die Krankheit Hodenkrebs bis dato weder im öffentlichen Diskurs noch in Sportlerkreisen wirklich ein Thema war, wird aktuell häufiger über sie gesprochen.

Normalerweise schießen einem als erstes gezerrte Muskeln, gerissene Außenbänder oder ein kaputtes Kreuzband in den Sinn, wenn man an typische Fußballverletzungen denkt. In den vergangenen Monaten war es hingegen eine Erkrankung, die fernab von allem Sportlichen die Gespräche rund um die Bundesliga geprägt hat: Hodenkrebs.

Um die vier aktuellen Hodenkrebs-Fälle in der Bundesliga einordnen zu können, braucht es zunächst einen Überblick über die Krankheit. Von den insgesamt rund 500.000 Menschen, die pro Jahr in Deutschland eine Krebsdiagnose gestellt bekommen, waren im Jahr 2019 laut dem "Zentrum für Krebsregisterdaten" vom Robert Koch Institut (RKI) ca. 268.000 Männer betroffen. Hodenkrebs machte dabei mit rund 4.150 Fällen lediglich 1,6 Prozent der Krebserkrankungen bei Männern aus, betrifft also hierzulande nur relativ wenige Menschen. Zum Vergleich: Dem gegenüber standen über 68.000 Prostatakrebs-Erkrankungen und mehr als 35.000 Fälle von Lungenkrebs bei Männern.

Sortiert man die Daten aus dem Krebszentrum des RKI jedoch nach dem Alter der Betroffenen, ergibt sich ein anderes Bild. Es fällt auf: Im Alter von 20 bis 39 Jahren – sprich genau dem Alter, in dem auch die allermeisten Profi-Fußballer sind – ist unter Männern Hodenkrebs mit rund 35 Prozent und großem Abstand die am weitesten verbreitete Krebsvariante. Die Leiterin des Zentrums für Keimzell- und Hodentumore an der Berliner Charite, Dr. Mandy Hubatsch, sagt rbb|24: "Dass junge Patienten in diesem Alter betroffen sind, ist für uns ganz normal – das sehen wir auch in der Häufigkeit." Hubatsch gibt allerdings ebenfalls zu: "Dass es so viele Fußballspieler gleichzeitig sind, das ist für uns auch neu."

Vier Hodenkrebs-Fälle in der Bundesliga innerhalb weniger Monate sind also auch aus Sicht der Expertin nicht normal. Auch rechnerisch lässt sich diese Einschätzung belegen: Baumgartl, Richter, Haller und Boëtius sind vier von etwa 500 aktuellen Bundesliga-Profis. In den vergangenen Monaten sind also rund 0,8 Prozent der Erstligaspieler an Hodenkrebs erkrankt. Was nach wenig klingt, wirkt viel, wenn man bedenkt, dass seit 2015 jährlich lediglich bei rund 0,2 Prozent der 20- bis 39-jährigen Männer in Deutschland Hodenkrebs diagnostiziert wurde. In anderen Worten: Statistisch gesehen wäre durchschnittlich ein solcher Krankheitsfall pro Jahr in der Bundesliga normal – vier sind hingegen offensichtlich außergewöhnlich viele.