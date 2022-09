Es sei immer sein Traum gewesen, in der Bundesliga zu spielen, sagte Andras Schäfer vor einigen Wochen in einem Interview mit den Klubmedien des 1. FC Union Berlin. Nachdem er bereits zur Rückrunde der Vorsaison in die Bundesliga kam, hat sich Schäfer den Teil mit dem "Spielen" in den ersten Wochen der neuen Saison so richtig erfüllt. In den letzten vier Pflichtspielen der Eisernen stand der 23-Jährige stets in der Startelf.

"Das Tempo hier ist viel höher, die Spieler viel besser", erklärte er seine Eingewöhnungszeit nach dem Wechsel aus der Slowakei zu Union. Mittlerweile bereichert er den Spitzenreiter mit seiner guten Technik, dynamischen Läufen, kreativem Passspiel und robustem Zweikampfverhalten.