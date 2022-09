…ist natürlich speziell. Der 1. FC Union ist mit dem bislang völlig unbekannten Status des Tabellenführers der Fußball Bundesliga nach Portugal gereist. Darum muss Urs Fischer auch vor dem Spiel in Braga die längst gewohnte, regelmäßig wiederkehrende und diesmal von einem portugiesischen Journalisten formulierte Frage nach der Favoritenrolle beantworten: "Die Frage bekomme ich in Deutschland auch die ganze Zeit gestellt", sagt der Union-Trainer schmunzelnd, "Favoriten setzen sich meistens im Spiel durch. Schauen wir mal, wer dieses Mal die Nase vorne hat."

Auch eine Anspielung auf die vergangene Woche, als der vermeintliche Favorit Union sein Auftaktspiel zu Hause gegen den Außenseiter Saint-Gilles aus Belgien überraschend 0:1 verloren hatte. Die erste Enttäuschung in einer bislang so überaus erfolgreich verlaufenden Saison, sofort gekontert und korrigiert durch den folgenden Bundesliga-Erfolg am Sonntag in Köln und die damit verbundene Belohnung: Erstmals in der Vereinsgeschichte sind die Köpenicker Branchen-Führer in Fußball-Deutschland. Eine Momentaufnahme, wie Fischer mantramäßig betont, aber "logisch, diesen Sieg in Köln und das gute Gefühl, das musst du mitnehmen", sagt der Coach. "Am Selbstvertrauen sollte es also nicht liegen. Wir sind hierher gekommen, um das Spiel zu gewinnen".