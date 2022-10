Auf einer gemeinsamen Fahrradtour mit Fans zum Olympiastadion vor dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim unter dem Motto der Nachhaltigkeit, hat sich Hertha-Präsident Kay Bernstein am Sonntag erstmals öffentlich zu den Vorwürfen gegen Investor Lars Windhorst geäußert. Bernstein sagte dem rbb, dass ihm die Situation große Sorgen mache. "Aber ich sehe es erstmal gelassen. Wir konsolidieren uns und sprechen nächste Woche darüber. Lars Windhorst ist aufgefordert, eine Stellungnahme zu verfassen, damit wir die Sachen ordentlich bewerten können. Dann werden wir uns in Ruhe zusammen hinsetzen und gemeinsam eine Lösung finden", so der 42-Jährige weiter.

Nach den Berichten hatte der Investor den Umgang und die Kommunikation von Vereinsseite aus bemängelt. In einem Post in einer Hertha-Fan-Gruppe auf Facebook schrieb er, dass ein interner Brief des Präsidiums an ihn auch in der "Bild"-Zeitung aufgetaucht sei. Außerdem sei er von der Pressemitteilung des Vereins überrascht gewesen, in der Hertha verkündete, selbst eine Kanzlei zu beauftragen, um die Vorwürfe gegen ihn zu prüfen.

Der jetzige Präsident Bernstein gab an, er könne die Kritik nachvollziehen. "Wir haben natürlich telefoniert. Die Kommunikation hat er zurecht bemängelt, weil das ein Problem ist, das wir immer noch haben, dass da undichte Stellen vorhanden sind. Daran müssen wir weiter arbeiten und das müssen wir weiter hinkriegen, dass das nicht passiert. Von daher hat er in dem einen Punkt recht", sagte Bernstein.