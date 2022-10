Hertha BSC empfängt Schalke 04 - Gewinnen wollen oder müssen?

Fr 21.10.22 | 21:31 Uhr | Von Philipp Höppner

Bild: imago/Christian Schroedter

Hertha BSC hat am Wochenende Schalke 04 zu Gast. Ein Klub in der Vollkrise, mit Interimstrainer und auf einem direkten Abstiegsplatz. Eigentlich ist es ein Pflichtsieg für die ebenfalls im Tabellenkeller steckende Hertha. Von Philipp Höppner

Thema der Woche

Die Sehnsucht nach dem ersten Heimsieg der Saison sei groß, sagt Hertha-Trainer Sandro Schwarz. Doch der Druck und die Angst vor dem Verlieren vermutlich auch. Ein Sieg und Hetrha wäre fünf Punkte weg von Schalke und dem direkten Abstiegsplatz. Bei einer Niederlage zieht Schalke vorbei und Hertha landet mindestens auf dem Relegationsplatz. Dennoch hält Schwarz dieses Spiel nicht für eins, das man gewinnen muss. "Wir wollen es gewinnen. Das ist der große Unterschied. Und so gehen wir es auch an", sagte er am Donnerstag im Interview. "Es war jetzt auch nicht so, dass wir in den letzten Wochen gar keine Ergebnisse geholt haben. Wir haben auch gegen sehr gute Mannschaften gespielt, wo durchaus mehr möglich gewesen wäre als nur Unentschieden." Nach dem Motto: Der Weg ist das Ziel und wenn die Leistung stimmt, dann kommen die Ergebnisse von ganz alleine. Die Erwartung der Fans ist groß, 55.000 bis 60.000 Fans werden wohl kommen. Zuletzt gab es, auch aufgrund der attraktiven, offensiveren Spielweise unter Schwarz, sogar nach Unentschieden durchaus Applaus von der Ostkurve. Doch gegen Schalke dürfte die Erwartungshaltung der Fans eine andere sein - aufgrund der sportlichen Situation und der Rivalität. In Hertha-Kreisen wird Schalke nämlich nicht mal Schalke genannt, sondern nur "Gelsenkirchen".



imago images/Matthias Koch Knappe 2:3-Niederlage - Hertha verliert trotz wilder Aufholjagd in Leipzig In einem offenen Schlagabtausch kämpfte sich Hertha in Leipzig nach einem 0:3-Rückstand zurück in die Partie und schnupperte noch am Ausgleich. Am Ende reichte es trotz vieler Chancen aber nicht für das Comeback.

Der Gegner

Die Knappen stecken in der Krise. Zwar glückte der sofortige Wiederaufstieg nach dem Abstieg 2021 - Schalke wurde vorige Saison Zweitliga-Meister - doch reif für die Bundesliga ist die Mannschaft aktuell nicht. Nach zehn Spielen stehen nur sechs Punkte auf dem Konto. Und nach der 1:5-Pokal-Klatsche gegen die TSG Hoffenheim am Dienstag wurde Trainer Frank Kramer mit sofortiger Wirkung entlassen. Interimstrainer ist nun Matthias Kreutzer, der unter Kramer Assistent war. Es läuft vorne und hinten nicht auf Schalke: Die Königsblauen haben die zweitschwächste Offensive der Bundesliga und die zweitschwächste Defensive. Tordifferenz 10:24. Nicht unbeteiligt daran ist Torhüter Alexander Schwolow, der aktuell von Hertha an Schalke ausgeliehen ist. Vorige Saison hatte Schwolow bei der Hertha eine schwache Quote von nur 62 Prozent abgewehrter Schüsse. In Diensten der Königsblauen sind es nach bislang sogar nur 61 Prozent. "Ich glaube, Alex haut alles rein, von dem was ich sehe. Es ist natürlich auch nicht einfach, wenn du so viel aufs Tor bekommst und in einer Negativserie steckst", sagte Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Zum Angeben

Dass sowohl Hertha als auch Schalke schwierige Jahre hinter sich haben, zeigt ein Blick auf die Trainerbank der letzten Aufeinandertreffen. In den vorigen vier Spielen gegen Schalke gab es vier verschiedene Hertha-Trainer: Bruno Labbadia, Jürgen Klinsmann, Ante Covic und Pal Dardai. Sandro Schwarz wird am Sonntag dann also der fünfte im fünften Spiel werden. Ähnlich sieht es bei Schalke aus - auch hier blieb keiner der letzten drei Trainer lange genug im Amt, um zwei Mal gegen Hertha auf der Bank zu sitzen. Nach David Wagner, Christian Gross und Dimitrios Grammozis jetzt also Kreutzer. Für zwei aktuelle Hertha-Stammspieler wird es dennoch ein kleines Wiedersehen mit alten Weggefährten geben. Suat Serdar spielte von 2018 bis 2021 auf Schalke und Jonjoe Kenny in der Saison 2020/21.

So könnte Hertha spielen

Torwart, Abwehr und Mittelfeld sind unter Schwarz gesetzt. Lediglich im Angriff stellte Herthas Trainer zuletzt um. So wurde Wilfried Kanga in den letzten beiden Spielen von Stevan Jovetic aus der Startelf verdrängt. Der Montenegriner erzielte beim 2:3 gegen RB Leipzig sein erstes Saisontor. Somit darf er sich auch gegen Schalke erneut Hoffnung machen, von Beginn an zu spielen. Marco Richter begann am vorigen Wochenende anstelle von Chidera Ejuke, blieb aber eher unauffällig. Da Schalke eine Mannschaft ist, die sehr konteranfällig ist, könnte der schnellere Ejuke also wieder die Nase vorne haben. Filip Uremovic fällt weiterhin mit Sprunggelenksproblemen aus, weswegen Agustin Rogel in der Innenverteidigung neben Marc-Oliver Kempf auflaufen dürfte. Und auch Kevin-Prince Boateng wird nicht zur Verfügung stehen, wegen eines Infekts. So könnte Hertha spielen: Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Tousart, Sunjic, Serdar - Lukebakio, Jovetic, Ejuke

Die Prognose

Auch wenn die Ergebnisse nicht die Erwünschten sind - Herthas Formkurve zeigt klar nach oben. Mit Schalke 04 kommt eine Mannschaft, die bislang nach vorne sehr wenig Qualität und Ideen aufweist und hinten sehr schwach verteidigt. Schalke ist außerdem sehr anfällig bei Kontern und kassierte so schon vier Gegentore in dieser Saison. Das spielt den schnellen Flügelspielern von Hertha, Lukebakio und Ejuke, voll in die Karten. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ihre Gegner gerne das Spiel machen lassen, tief stehen und eher auf Umschaltfußball setzen. Ein Torspektakel und offener Schlagabtausch ist daher eher unwahrscheinlich. Schalkes Interimstrainer Kreutzer wird vermutlich versuchen, defensiv kompakt zu stehen, sodass es an Hertha liegt, die Lücken in der Schalker Defensive zu finden und diese auch zu nutzen. Auch kann Hertha versuchen mit aggressivem Pressing eine verunsicherte Schalker Hintermannschaft unter Druck zu setzen und Fehler zu erzwingen. Das wird gelingen, ebenso wie der erste Heimsieg der Saison. Der rbb|24-Tipp: 1:0 für Hertha.

Sendung: rbb24, 21.10.2022, 21:45 Uhr