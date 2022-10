Das ebenso kurze wie komplexe dänische Wörtchen "hygge" zu erklären, fällt Lasse Andersson gar nicht so leicht. "Das kann man nicht übersetzen. Das gibt es nur im Dänischen, es ist ein Feeling", so der gebürtige Kopenhagener in Diensten des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin. "Ein bisschen ähnlich wie Gemütlichkeit", springt ihm Teamkollege und Landsmann Jacob Holm zur Seite. Zusammen mit dem routinierten Torjäger Hans Lindberg und Rückraumstar Mathias Gidsel bilden sie ein dänisches Quartett beim Handball-Bundesligisten - und sie alle finden es ziemlich "hygge" in Berlin.

Gidsel stieß erst in diesem Sommer als letzter der dänischen Fraktion zu den Füchsen. Mit dieser Verpflichtung ist dem Klub ein bemerkenswerter Coup gelungen. Bereits vor einem Jahr, nach den Olympischen Spielen in Tokio, verpflichteten sie den damals begehrtesten Rückraumspieler Europas für die jüngst begonnene Saison. Nicht zuletzt wegen seiner Landsleute fiel ihm die Entscheidung für Berlin leicht: "Es war sehr wichtig für mich, dass schon dänische Freunde in Berlin sind. Sie sind eine große Hilfe für mich in der Stadt", so der 23-Jährige.