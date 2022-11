Die Eisbären Berlin haben am Sonntagnachmittag in der Arena am Ostbahnhof mit 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) gegen die Düsseldorfer EG (DEG) gewonnen. Es war bereits das dritte Spiel des strauchelnden deutschen Eishockey-Meisters in Folge, das bis ins Penaltyschießen ging. Matt White ließ die 11.102 Zuschauer am Ende jubeln.