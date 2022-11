In der Volleyball-Bundesliga der Männer hat es ein Team gerade besonders schwer: Der VCO Berlin konnte in sieben Spielen erst einen Satz für sich entscheiden. Warum das nicht schlimm ist, sondern ein Erfolgserlebnis. Von Lynn Kraemer

Denn die Mannschaft des VCO Berlin ist keine normale Bundesliga-Mannschaft. Sie besteht aus den besten Nachwuchsvolleyballern des Landes. Die Spieler sind zwischen 16 und 19 Jahren alt und trainieren gemeinsam am Bundesstützpunkt in Berlin. Mit einer Wildcard dürfen sie außer Konkurrenz in der obersten Spielklasse antreten.

Null Punkte. Sieben Niederlagen. Die Volleyballer des VCO Berlin haben in dieser Saison erst einen Satz gewonnen. Und doch ist diese Spielzeit das Beste, was ihnen passieren konnte. Die Tabellenletzten der Volleyball-Bundesliga können noch nicht mit dem Niveau der anderen Teams mithalten. Genau deswegen sind sie dort richtig.

Für den Berliner Djifa Amedegnato wird damit am letzten November-Wochenende ein kleiner Traum wahr: "Vor sechs Jahren habe ich noch bei den BR Volleys zugeguckt und gesagt, dass ich gegen die mal spielen möchte." Im Sportforum Hohenschönhausen steht er plötzlich auf der anderen Seite des Netzes und misst sich mit der Mannschaft in den orange-schwarzen Trikots.

"Der wichtigste Punkt für mich war, dass ich hier spielen kann", sagt Milan Kvrzic. Der 19-Jährige ist aus Friedrichshafen für diese Saison nach Berlin gezogen: "Wäre ich zu einem Erstliga-Klub gegangen, wäre ich dort zweiter Zuspieler gewesen und hätte zwar gutes Training gehabt, aber gar keine Spielerfahrung." Am Bundesstützpunkt in Berlin bekommt er beides.

Der Deutsche Volleyball-Verband hat damit eine Lösung auf ein Problem gefunden, das sportartenübergreifend besteht: jungen Spielern Spielzeit zu verschaffen. "Die Jungs in dem Alter sind einfach noch nicht so spielerfahren, dass man sie in den ersten Bundesliga-Verein schicken kann und dann auch auf dem Spielfeld sieht", sagt Bundesstützpunktleiterin Ilka Niklaus. Wer direkt nach der Schule zu einem Erstligisten geht, trainiert meist nur mit und bleibt während der Spiele in der Aufwärmzone.

Djifa Amedegnato ist das ganze Programm durchlaufen: "Von den Jungs, die am Anfang da waren, sind jetzt – das habe ich mal nachgezählt - noch fünf übrig. Am Anfang waren wir zwölf." Die anderen mussten gehen, weil sie mit dem Leistungsniveau nicht mehr mithalten konnten. Dafür rückten andere Nachwuchsspieler nach. "Natürlich guckt man sich dann um und fragt sich, wer es schaffen wird und wer als erstes geht. Und es ist immer wieder traurig zu sehen, dass Leute gehen müssen", sagt der 19-Jährige. Er sei auch ein bisschen stolz, einer von denen zu sein, die den ganzen Weg mitgegangen sind.

Denn der Druck, der auf den Spielern lastet, ist groß. Sie stehen nicht nur untereinander in ständiger Konkurrenz, sondern müssen auch damit umgehen, dass sie gegen die Profi-Teams nur selten eine Chance haben. Aktuell steht hinter dem VCO in der Tabelle eine Null. "Ich muss sagen, am Anfang bin ich damit nicht so gut umgegangen", sagt Milan Kvrzic. Er habe sich selbst Druck gemacht: "Was denken jetzt die anderen von mir?" Inzwischen habe sich das gelegt: "Irgendwann habe ich einfach realisiert, dass mir egal ist, was die anderen sagen. Ich spiele Volleyball für mich."

Obwohl der Vergleich mit den anderen Teams automatisch aufkommt, müssen die Nachwuchstalente diesen ignorieren. "Ich will immer gewinnen. Für mich ändert das nichts, ob das Haching oder die BR Volleys ains. Aber natürlich muss ich das auch realistisch sehen", so Kvrzic. Er versuche sein Bestes zu geben und "wenn man dann nicht gewinnt, ist auch alles in Ordnung." Die anderen seien einfach besser. "Die anderen Teams spielen auf einmal drei bis zehn Klassen höher als wir, aber das spornt uns an", sagt Zuspieler Djifa Amedegnato. "Wir wollen gucken, wie wir uns gegen sie schlagen. Ist es denn wirklich so unmöglich, wie alle sagen, oder können wir da doch gut mithalten?" Es lohne sich immer.