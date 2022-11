Am Sonntag wird in Katar die Fußball-WM eröffnet. Viel wurde im Vorfeld über das Turnier gesprochen und debattiert. Der Leiter der rbb-Sportredaktion, Dirk Walsdorff , ist seit einer knappen Woche vor Ort und berichtet im rbb|24-WM-Tagebuch von seinen Eindrücken.

Sie haben tatsächlich wegen Überfüllung geschlossen. Als ich am Samstagabend am offiziellen "Fifa Fan Fest"-Gelände in Doha ankomme, bewahrheitet sich, was manche der Hunderten von Ordnern, Helferinnen und Polizisten auf dem Weg vom U-Bahnhof über frisch angelegte und begründete Parkanlagen durch ihre Megafone in einer Endlosschleife schon angesagt haben: "Fifa Fan Fest is full."

Und so stehen Hunderte, wenn nicht Tausende vor verschlossenen Einlasskontrollen. Ich bin mit meinem Kollegen Holger Dahl unterwegs. Er wird in vier Wochen das Endspiel für alle Radiosender der ARD übertragen. Wir beide haben inzwischen einiges gesehen und erlebt, waren bei mehreren Fußball-Welt- und Europameisterschaften. Aber damit haben wir hier in Doha nicht gerechnet.