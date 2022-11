Der erste Advent im glühenden Doha. rbb-Sportreporterin Tabea Kunze zieht es in die Kälte und berichtet im rbb|24-WM-Tagebuch vom sonntäglichen Leben in einer von Katars Malls zwischen "Hayya, Hayya" und venezianischen Gondeln.

"Doha, 33 Grad, sonnig" zeigt mir mein Handy an diesem ersten Adventssonntag 2022. Ich bekomme Fotos von angezündeten ersten Kerzen und besinnlich leuchtenden Sternen aus Deutschland. Es fühlt sich an, als befände ich mich in einem Parallel-Universum.

Tabea Kunze ist Teil der rbb-Sportredaktion und berichtet für alle ARD-Radioprogramme von der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar . Für rbb|24 schreibt sie gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen regelmäßige Tagebuch-Einträge vom Turnier in Doha.

Statt Mütze und Schal wähle ich Kappe und Sonnenbrille, als ich die Straße betrete, muss ich trotzdem die Augen zusammenkneifen, so hell scheint die Sonne auf die sandfarbenen Wohnhäuser um mich herum. Nach dem zwanzigminütigen Spaziergang zur Metro freue ich mich fast auf Neonlicht und Klimaanlagen-Gebläse in der futuristischen Station.

Bei der WM ist es mein Job, Gespräche mit Radiosendern in ganz Deutschland zu führen und damit ich weiß, worüber ich spreche, versuche ich mir zwischen meinen Schichten so viel wie möglich selbst anzuschauen. Immer wieder habe ich in meiner Vorbereitung gelesen: "Das Leben der wohlhabenden Katarer findet in Malls statt." Ist das wirklich so? Ich will es mir anschauen.

An der Endhaltestelle der goldenen Metrolinie (grün und rot gibt es auch) folge ich Fans in himmelblau-weißen Argentinien-Trikots die Rolltreppe hinauf – ich liege richtig, auch sie haben das Ziel: "Villaggio Mall".

Raus aus der Station, wieder rein in die gleißend helle Sonne. Ich stehe auf einem Parkplatz (schneeweiße SUVs sind in Katar nach meinem Eindruck das Auto der Wahl, Sprit ist billig, Klimaschutz eher kein Thema), rechts liegt das Khalifa International Stadium (eines der beiden, das für diese WM nicht komplett neu gebaut wurde). Hinter dem Parkplatz erscheint ein flaches, aber dafür umso breiteres Gebäude-Ensemble in Pastellfarben. Es sieht aus wie eine Freizeitpark-Kulisse. Ich muss richtig sein!

Familien mit großen blauen Einkaufswagen schieben sich mir entgegen zu ihren Autos. Einmal um die Ecke eröffnet sich mir der Eingang zur Mall.