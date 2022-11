Der frühere DDR-Fußballnationalspieler Jürgen Nöldner ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren, wie der "Kicker" am Montag berichtete, dessen Berliner Büro Nöldner jahrzehntelang leitete.

Nöldner wurde im Kriegsjahr 1941 in Berlin geboren und spielte in seiner Jugend für Sparta Lichtenberg, Bewag Berlin und ASK Vorwärts Berlin. In der DDR-Oberliga lief der Offensivspieler 285 Mal für den FC Vorwärts Frankfurt (Oder) auf und erzielte 88 Tore. Mit dem Armeeklub holte er fünf Meistertitel und einen FDGB-Pokalsieg. 1966 wurde er zum Fußballer des Jahres in der DDR gewählt.