Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga den neunten Sieg im zehnten Spiel eingefahren. Bei Ratiopharm Ulm gewann der deutsche Meister am Sonntagabend nach einer Offensiv-Gala deutlich mit 110:83 (62:36). Beste Berliner Werfer waren Kapitän Luke Sikma mit 22 Punkten und Tim Schneider mit 17 Punkten.

Alba startete hochkonzentriert in das Auswärtsspiel in Ulm und übernahm von Beginn an die Führung. Vor allem in der Defensive waren sie aufmerksam und zwangen die Gastgeber immer wieder zu Ballverlusten, die sie in eigene Punkte umwandeln konnten.

Dank einer starken Wurfquote übernahm die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez so nach und nach vollkommen die Kontrolle und dominierte das Spielgeschehen. Zwischenzeitlich lagen sie mit 36 Punkten vorne. Mit der deutlichen Führung im Rücken schalteten die Berliner im Schlussabschnitt dann einige Gänge runter und brachten die Partie gemütlich zu Ende.

Damit bleibt Alba weiter nah dran an Tabellenführer Bonn. In der Bundesliga geht es für sie erst nach den Weihnachtsfeiertagen am 27. Dezember weiter. Dann empfangen sie den MBC Weißenfels in der Arena am Ostbahnhof. Vorher steht noch ein Euroleague-Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv am kommenden Donnerstag auf dem Programm.