Alba Berlin hat in der Basketball-Euroleague die nächste Niederlage hinnehmen müssen. Am Freitagabend verlor der deutsche Meister in Monaco knapp mit 89:92 (44:52) und erlitt damit im europäischen Wettbewerb bereits die elfte Pleite in Folge. Bester Berliner Werfer war Tim Schneider mit 15 Punkten.

In Berlin soll Gabriele Procida auf eine Karriere in der NBA vorbereitet werden. Sein enormes Talent hat er bereits unter Beweis gestellt. Für Albas weiteren Saisonverlauf könnte er eine entscheidende Rolle spielen.

Bei der Partie in Monaco bewies Alba großen Kampfgeist. Mehrfach gelang es den Franzosen, sich ein wenig abzusetzen, doch die Berliner ließen sich nicht abschütteln und kamen immer wieder zurück. Erst nach der Pause schaffte es das Team von Ex-Alba-Trainer und -Spieler Sasa Obradovic, den Vorsprung zweistellig auszubauen.

Im Schlussviertel kämpften sich die Gäste trotzdem noch einmal mit aller Kraft heran und erzielten 17,5 Sekunden vor Schluss den Ausgleich. Im letzten Angriff der Partie ließen die Franzosen daraufhin die Uhr runterlaufen, ehe Elie Okobo mit der Schlusssirene den entscheidenden Dreier zum Sieg verwandelte.

Alba bleibt somit in der Euroleague Tabellenletzter. Die nächste Chance, die Niederlagenserie zu brechen, haben die Berliner am nächsten Donnerstag. Dann empfangen sie Maccabi Tel Aviv in der Arena am Ostbahnhof. Vorher müssen sie noch in der Bundesliga in Ulm antreten.