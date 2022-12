0:3 in Leverkusen

So 04.12.22 | 15:43 Uhr

Im letzten Spiel vor der Winterpause muss Potsdam nun am Freitag (19.15 Uhr) bei Eintracht Frankfurt antreten.

Der 1. FFC Turbine Potsdam bleibt in der Bundesliga weiter ohne Sieg. Im zweiten Spiel unter Interimstrainer Sven Weigang verloren die Brandenburgerinnen am Sonntag deutlich mit 0:3 (0:1) bei Bayer Leverkusen und liegen nach neun Spieltagen mit nur einem Punkt weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz.

Vor 520 Zuschauern zeigte Turbine im Leverkusener Ulrich-Haberland-Stadion eine schwache erste Halbzeit mit kaum offensiven Aktionen. Die Gastgeberinnen dominierten das Spielgeschehen und gingen in der 23. Minute durch einen Treffer von Kristin Kögel verdient in Führung.

Noch vor der Pause kam für Turbine eine weitere Sorge hinzu: Innenverteidigerin Teninsoun Sissoko verletzte sich und musste in der 42. Minute den Platz verlassen. Sie hatte am Samstag nach einer Hüft-OP erstmals seit Sommer wieder in der Startelf gestanden.



Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam Potsdam durch Sophie Weidauer zur großen Chance auf den Ausgleich, ihr Abschluss aus sechs Metern landete allerdings direkt in den Armen der Leverkusener Torhüterin (48.).

Mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze in den Winkel sorgte wenig später Bayer-Angreiferin Elisa Senß für die Vorentscheidung, zumal die eingewechselte Potsdamerin Jennifer Cramer nach nur 17 Minuten auf dem Feld mit Gelb-Rot vom Platz musste - sie hatte sich zuvor beschwert. In Unterzahl kassierten die Turbinen durch Ivana Fuso in der Schlussphase den Treffer zum 0:3-Endstand.