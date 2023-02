Hertha vor dem Spiel in Frankfurt - Ein Neuanfang mit altem Personal

Do 02.02.23

Die Derbyniederlage hat Hertha BSC in dieser Woche durcheinandergewirbelt. Der Abgang von Fredi Bobic und das Ende des Transferfenster sorgten für Schlagzeilen. Nun soll es in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt einen Neuanfang geben. Von Jakob Rüger

Das Thema der Woche

Hertha BSC will nach der Entlassung von Manager Fredi Bobic einen Neuanfang starten. Auf der Pressekonferenz versuchten Trainer Sandro Schwarz und der neue Sportdirektor Benjamin Weber, so etwas wie eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. "Es macht Bock, voranzugehen und es gemeinsam im Team anzugehen", so Job-Debütant Weber. "Auch wenn man nach dieser Woche denkt, wir sind abgestiegen - nein, wir stehen auf einem Abstiegsplatz und müssen das verbessern", ergänzte Sandro Schwarz, der mit seinem Team die ersten drei Pflichtspiele im Jahr alle verloren hat.

In den vergangenen Tagen hat es einen intensiven Austausch zwischen dem Trainer und seinem neuen Vorgesetzten Benjamin Weber gegeben. Der hat sich am Mittwoch der Mannschaft offiziell in der Kabine vorgestellt. Dort saß nach dem Ende des Wintertransferfenster mit Rückkehrer Tolgay Cigerci nur ein neuer Spieler. Laut Medienberichten hatten einige potenzielle Neuzugänge am Ende der Hertha abgesagt. "Uns war klar, wir machen nur, wovon wir überzeugt sind", so Weber in seinem Transferfazit. "Es ging darum, was ist wirtschaftlich machbar und wer kann uns sofort helfen und braucht keine lange Eingewöhnungszeit." Das ist bei Cigerci gegeben, der türkische Nationalspieler trug von 2013 bis 2016 schon einmal das blau-weiße Trikot. Im Mittelfeld soll der 30-Jährige für Stabilität sorgen. "Es sind turbulente und wilde Tage gewesen, das mussten wir erst einmal sacken lassen", gibt Trainer Sandro Schwarz einen Einblick in Innenleben der Mannschaft. "Wir versuchen jetzt, wieder Ruhe auszustrahlen und uns auf den Alltag zu konzentrieren."

Der Gegner

In Spiel eins nach Fredi Bobic heißt der Gegner ausgerechnet Eintracht Frankfurt. Nicht nur Bobics Ex-Verein, sondern auch eines der heißesten Bundesligateams aktuell. Seit sechs Spielen sind die Hessen ungeschlagen und mit Stürmer Randal Kolo Muani haben sie den Topscorer der Liga (7 Tore, 10 Torvorlagen) in ihren Reihen. Frankfurt besticht durch Laufstärke, hohes Pressing und Effektivität vor dem gegnerischen Tor. "In unserer Situation musst du Frankfurt bekämpfen", fordert Sandro Schwarz. "Die haben sehr, sehr viel und sind nicht umsonst oben angesiedelt in der Tabelle. Es ist eine Top-Mannschaft, wir brauchen alles, um sie in erster Linie zu bekämpfen."

Zum Angeben

Die aktuellen Bundesligazahlen von Hertha BSC sind zum Gruseln. Von den vergangenen sieben Partien verloren die Berliner sechs. Mit 14 Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz ist Hertha so schlecht wie zuletzt in der Abstiegssaison 2009/10. Überhaupt: Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel im Jahr 1995 stiegen 30 von 46 Mannschaften ab, die nach 18 Spieltagen maximal 14 Punkte geholt hatten. Aus den Zahlen lässt sich aber auch etwas Positives für das Spiel gegen Frankfurt ablesen: In ihrer Bundesliga-Geschichte feierte die "alte Dame" bei keinem Verein mehr Auswärtssiege als bei der Eintracht. In den letzten acht Spielen bei den Hessen ging nur ein einziges verloren.

Personal imago images/Kirchner-Media Bei Hertha fehlen: Augustin Rogel (Knieverletzung) Chidera Ejuke (Knieverletzung)

Die erwartete Aufstellung

Herthas Außenverteidiger Peter Pekarik hat sich mit einer Kapselverletzung an der Hüfte nach dem Derby abgemeldet. Jonjoe Kenny dürfte nach überstandener Gehirnerschütterung seinen Platz rechts hinten wieder einnehmen. Taktisch könnte Sandro Schwarz von seinem bevorzugten 4-3-3-System abrücken. Dem Trainer gehen die offensiven Spieler auf den Außenbahnen aus (Ejuke verletzt, Maolida ausgeliehen). "Wenn du auf dem Flügel die ein oder andere Position nicht optimal besetzt hast, ist die Lösung vielleicht eine Strukturänderung", so Schwarz. Diese Änderung könnte in Richtung einer Raute im Mittelfeld gehen. Nach der Verpflichtung von Tolga Cigerci hat Hertha eigentlich ein Überangebot an zentralen Mittelfeldspielern. Mit einer Raute könnte der zuletzt einsame und glücklose Mittelstürmer Wilfried Kanga Unterstützung in Form einer zweiten Spitze bekommen. So könnte Hertha beginnen: Christensen – Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt – Sunjic, Tousart, Serdar, Cigerci – Lukebakio, Kanga

Die Prognose

Eigentlich spricht vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt alles gegen Hertha. Die Hessen sind sehr gut drauf und entwickeln vor allem in Heimspielen eine Wucht, mit der sie gegnerische Teams gerne überrollen. Schafft es Hertha, möglichst lange die Null zu halten, dann könnte etwas gehen gegen den Champions-League-Gegner. Die Erwartungen an das Team von Trainer Sandro Schwarz sind gering, aber vielleicht sorgen die Turbulenzen der Woche für eine "Jetzt erst recht"-Stimmung. Der rbb|24-Tipp: ein knappes 1:1.

