Der BFC Dynamo musste sich am Sonntag im Spitzenspiel des 21. Spieltags der Regionalliga Nordost bei Carl Zeiss Jena geschlagen geben. Vor 4.049 Zuschauern auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld verloren die Berliner mit 0:2 (0:2) und rutschten damit in der Tabelle auf den siebten Rang ab.

In dem hitzigen und von strittigen Schiedsrichterentscheidungen geprägten Duell ging Jena schon früh in Führung. In der 10. Minute konnte BFC-Keeper Kevin Sommer einen Abschluss aus halblinker Position nur in die Mitte abklatschen lassen, wo Carl-Zeiss-Stürmer Vasileios Dedidis goldrichtig stand und den Abstauber per Kopf verwandelte.