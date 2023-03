Für Union Berlin geht es im Auswärtsspiel bei Royal Union Saint-Gilloise um den Einzug ins Europapokal-Viertelfinale. Dafür muss das Team von Urs Fischer am Donnerstagabend ( 21 Uhr, live bei Inforadio und rbb|24.de ) gegen die Belgier gewinnen. Das Hinspiel im Stadion an der Alten Försterei endete 3:3 .

Es ist das vierte Mal in der laufenden Saison, dass sich die beiden Mannschaften miteinander messen. Vor dem torreichen Achtelfinal-Hinspiel trafen die Klubs auch schon in der Gruppenphase aufeinander, beide Male endete die Partie 1:0. Erst gewannen die Belgier, danach entschieden die Köpenicker das Rückspiel für sich und zogen so als Gruppenzweiter hinter den Belgiern in die K.o.-Runde ein.