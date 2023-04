Die meisten Punkte sammelten am Abend Luke Sikma und Louis Olinde (je 12), bei den Gästen aus der Stadt am östlichen Rand von Lyon war es Youssoupha Fall (14.). Nach zwischenzeitlich großen Problemen während der Saison hat Alba damit vier der letzten sechs Spiele gewonnen, ein Fingerzeig, dass sich das Team rechtzeitig zum Endspurt in der Bundesliga-Saison auch auf hohem Level wieder gefestigt hat.

Was die 8.972 Fans in der Arena am Ostbahnhof zu sehen bekamen, ließ sich erstmal gut an, es wurde ein unterhaltsames Spiel. Villeurbanne ist der Klub der Parkers: Die französische NBA-Legende Tony Parker ist der Vereinspräsident und Anteilseigner, sein Bruder TJ inzwischen der Cheftrainer. In der Euroleague hatte der Klub größere Ambitionen, scheiterte daran aber spektakulär - er stand vor der Reise der Profis nach Berlin bereits auf dem letzten Tabellenplatz. Alba allerdings stand auch nur einen Rang davor, es war also herrlich unmöglich vorherzusagen, wie die Sache sich gestalten würde.

Beide Teams trafen zuerst viel, dann vergurkten sie nicht weniger. Villeurbanne versuchte es immer wieder über den 2,21 Meter langen Youssoupha Fall. Der Franzose legte sogar das ein oder andere Ding daneben, obwohl er nicht mal springen muss, um den Ball im Korb zu drapieren. Albas Größter Christ Koumadje ist genauso lang und deshalb der einzige, der Fall verteidigen könnte – aber Koumadje musste wegen Knieschmerzen aussetzen.

Berlins federnder Schütze Jaleen Smith traf einen seiner so leicht aussehenden Dreier, aber die Geschäftsführer von Villeurbanne bezahlen auch einen Werfer der oberen Kategorie und sie bezahlen ihm viel: Nando de Colo, 274 Einsätze in der Euroleague, 125 in der NBA, in der ewigen Bestenliste der Korbschützen bei Europapokalwettbewerben steht er seit diesem Jahr auf dem ersten Rang. De Colo traf prompt von draußen, brachte sein Team auf 28:32 ran, strahlte Gefahr aus.

Alba versuchte nun im Flow zu bleiben, die Müdigkeit aus den Beinen zu rennen. Würden sie erstmal bremsen, würde es den Spielern nach der Last der letzten Monate nur noch schwerer fallen, wieder in die Gänge zu kommen. Und das war an diesem Abend der entscheidende Punkt: Asvel erlaubte ihnen dieses Tempo. Das würde ihr Untergang sein.