Das Hinspiel hatte Alba knapp verloren und wie die BG Göttingen da so am Sonntag in Berlin auftrat, überraschte diese Erinnerung nicht: Die Gäste können was. Erst nach mühseliger Kärrnerarbeit komplimentierten die Berliner ihre Gegner mit einem Sieg aus der Halle.

Die Basketballer von Alba Berlin haben einen wichtigen Heimsieg erreicht und damit auch wieder die Tabellenspitze in der Bundesliga (BBL) übernommen. Am Ostersonntag siegte der Titelverteidiger vor 8.799 Zuschauern nach hartem Kampf gegen die BG Göttingen mit 91:78 (47:46). Es war der siebte BBL-Sieg in Serie. Beste Berliner Werfer waren Johannes Thiemann und Jonas Mattisseck mit je 14 Punkten

Gegen Ende des ersten Abschnittes riss bei Alba dann der Faden. Offensiv vergaben die Berliner arg viel, in der Defensive fehlte ihnen die nötige Verve. Es bewegte sich nicht viel, es war kein schönes, flüssiges Spiel - aber nach dem überzeugenden Sieg in der Euroleague in Athen am Freitagabend war die Heimaufgabe gegen Göttingen ehrlicherweise einfach: Arbeit, die man als Profi eben für sein Geld erledigen muss. An manchen Tagen klappt es sichtlich schwerer, sich dafür in jeder Minute des Spiels so zu motivieren, wie es nötig ist.

Nach einem viertelübergreifenden 2:12-Lauf glich Göttingen zu Beginn des zweiten Abschnittes wieder aus (29:29). Die Gäste spielten sehr physisch, sprich: Sie langten zu. Oft war das an der Grenze oder drüber - mit Berlins Tempo mitzuhalten ist für Teams mit einem Budget wie dem der Göttinger illusorisch. Also müssen sie auf die Bremse steigen, mit allem, was sie haben. Also standen die Berliner bis zur Halbzeit fast nur noch an der Freiwurflinie. Am Ende des Spiels würde Göttingen 24 Fouls angehäuft haben, Alba 17. Aber die Göttinger würden auch mehr Rebounds geholt und mehr in der Zone gepunktet haben als der Favorit - klare Indizien dafür, dass sie an diesem Tag mehr investiert hatten, als die Berliner. Sie stehen nicht nur einfach so auf dem fünften Platz.

Nach dem Seitenwechsel ging Göttingen nach langer Zeit wieder in Führung (48:47). Doch Alba nahm den Kampf jetzt an, hielt körperlich besser dagegen und schaltete in den Automodus. Mit einem 17:2-Lauf im dritten Viertel zogen die Berliner etwas weg. Außerdem profitierten sie davon, dass Göttingens bis dahin überragender und von wechselnden Alba-Bewachern nicht in den Griff zu bekommender Überschütze Mark Smith vorzeitig Feierabend machen musste. Er beging sein zweites unsportliches Foul, um seinen Gegenspieler am Davonrennen zu hindern. Damit war er raus.