Kann der 1. FC Union in Gladbach im Kampf um die Champions League punkten?

So 23.04.23 | 19:21 Uhr

Im Kampf um die Champions League ist für den 1. FC Union jeder Punkt wichtig. Nachdem sie in der Bundesliga zuletzt Probleme hatten, soll es in Gladbach deshalb nun endlich wieder einen Sieg geben.

Der 1. FC Union wartet auswärts seit drei Spielen auf einen Sieg. Zuletzt zeigten sie in der Fremde ungewohnte Schwächen und ließen viele Großchancen liegen. Das soll in Gladbach nun besser funktionieren, und die Berliner wollen endlich wieder drei Punkte mit in die Hauptstadt nehmen.