Der 1. FC Union Berlin verliert nach einem individuellen Fehler trotz starker zweiter Halbzeit in Dortmund. Daran konnte auch der unionigste Spieler im Team nichts ändern. Was den Köpenickern aktuell fehlt. Von Till Oppermann

Der entscheidende Pass in den Strafraum: Wenn Union Berlin in dieser Saison ein Problem hat, dann dieses. Zu selten gelingt es der Mannschaft, sich spielerisch im letzten Drittel Chancen herauszukombinieren. Gerade die Mittelfeldspieler wären da gefragt, aber bei Fußballarbeitern wie Morten Thorsby, Janik Haberer und Rani Khedira war schnell klar, dass sie sich nicht in der Künstlersozialkasse versichern müssen.

Nach einer starken zweiten Halbzeit kann man das so sehen. Trainer Urs Fischer klagte: "Am Schluss ist die Niederlage bitter." Wie so oft in dieser Saison hatte sein Team nach dem Seitenwechsel aufgedreht und kam gegen den BVB zu einigen guten Konterchancen. Würden in der Bundesliga nur Tore zählen, die in den zweiten 45 Minuten fallen, wäre der 1. FC Union auf Meisterschaftskurs.

"Die zweite Halbzeit war wirklich top für uns", fand auch Khedira, es habe sogar das 2:1 für die Eisernen in der Luft gelegen, nachdem Kevin Behrens – vielleicht der unionigste Spieler in der Mannschaft - ein sehr unioniges 1:1 erzielt hatte. Erst verlängerte er einen langen Ball per Kopf zu Sturmpartner Sheraldo Becker, der zurück zu Behrens spielte und dann zusah, wie der perfekt durchtrainierte Behrens überlegt ins lange Eck schob. Behrens spielt mit 32 Jahren seine erst zweite Saison in der Bundesliga, ist nicht für seine feine Technik bekannt, wohl aber für harte Arbeit und viel Körpereinsatz. Wie seine Mannschaft.