Interview | Podcast-Macher Laurenz Schreiner über den Fall Robert Hoyzer - "Er hätte einfach die Klappe halten müssen"

Mo 27.03.23 | 06:20 Uhr

Bild: imago images

Robert Hoyzer ist das Gesicht eines der größten Wettskandale des deutschen Fußballs. Der Journalist Laurenz Schreiner hat sich seinem Fall nun in einem Podcast angenommen. Und neue Entdeckungen gemacht.

rbb|24: Herr Schreiner, Sie sind Amateur-Schiedsrichter, vor allem aber Investigativ- Journalist. Zusammen mit Ihrem Team um die Journalistin Zita Zengerling haben Sie nun den Podcast "Hoyzer - Verrat am Fußball" [ardaudiothek.de] produziert. Warum interessiert sich ein heute 29-Jähriger wie Sie für einen Wettskandal von vor 18 Jahren? Laurenz Schreiner: Ich war damals HSV-Fan und weiß noch, dass ich das Spiel damals geguckt habe. "Das Spiel" war jene von Robert Hoyzer manipulierte DFB-Pokalpartie zwischen dem Hamburger SV und dem SC Paderborn am 21. August 2004. Der HSV trat damals in der Champions League an, Paderborn in der Regionalliga. Der Außenseiter gewann mit 4:2, auch, weil Hoyzer zwei mehr als fragwürdige Strafstöße gegen die Hamburger sowie einen Platzverweis für ihren Stürmer Emile Mpenza verhängte. Ich weiß noch sehr genau, wie ich den "Sportschau"-Bericht gesehen habe und wie krass ich es fand, dass man gegen Paderborn ausscheiden kann.

Sie sind selbst Schiedsrichter, pfeifen für den Berliner Fußballverband in der Landesliga. Dort bekommen Sie pro Spiel 35 Euro als Aufwandsentschädigung und für die Fahrtkosten. Bei Ihnen würde man Bestechlichkeit also zumindest finanziell noch nachvollziehen können. Robert Hoyzer hingegen war zum Zeitpunkt der Tat gerade einmal 24 Jahre alt, hatte aber schon zwölf Zweitliga-Spiele pfeifen dürfen. Ihm wurde eine große Karriere prognostiziert. Warum setzt man all das aufs Spiel, für die 67.000 Euro, die er erhalten hat, und einen Plasma-Fernseher? Das war für mich die Ausgangs- und Kernfrage des Podcasts. Wenn man als Schiedsrichter anfängt, mit 14, 15 Jahren, dann will man ganz nach oben. Man denkt sich: Vielleicht steige ich noch eine Liga auf und noch eine. Und so viele sind es ja gar nicht. Als Schiedsrichter erscheint der Profi-Fußball machbar. Robert Hoyzer war schon mittendrin, diesen Traum zu leben. Er wurde gefördert, hatte die Chance auf die Bundesliga, vielleicht sogar auf eine internationale Karriere.

Und er schmeisst all das weg.

Er wollte dazugehören. Zu der Gang der Leute im Café King. Er wollte ein cooles Auto haben, einen großen Fernseher. Und das alles auf Kosten seiner Karriere. Das Verb "hoyzern" entstand und wurde bei der Wahl zum Wort des Jahres 2005 auf Rang sieben gewählt. Mit dem Abstand von nun 18 Jahren: Wie groß war dieser Skandal wirklich? Man muss differenzieren. Schaut man auf die Bedeutung für Manipulationen in der weiten Fußballwelt, dann ist das eine sehr, sehr kleine Nummer gewesen. Die Bedeutung des Skandals für Deutschlands war hingegen unfassbar groß. Auch, weil der Fall Hoyzer direkt in die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft 2006 gefallen ist. Das ging bis in die Innenpolitik. So hat sich Innenminister Otto Schily an den damaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger gewandt und gesagt: Das Ganze muss aufgeklärt sein bis zum Confed-Cup (im Sommer 2005, Anm. d. Red.). Wir können nicht eine WM veranstalten, während wir in den Scherben eines offenen Skandals stehen.

Ein dunkles Kapitel im Fußball

Bild: imago sportfotodienst 21. August 2004, DFB-Pokal. Eine typische Erstrundenkonstellation: Ein Bundesliga-Topklub (Hamburger SV) trifft auf einen absoluten Außenseiter (SC Paderborn, damals Regionalligist). Was beim Einlaufen der Teams noch niemand ahnen kann: Die Partie würde einen der größten Skandale im deutschen Fußball entfachen.

Bild: imago Der HSV geht standesgemäß mit 2:0 in Führung. Dann greift Schiedsrichter Robert Hoyzer ein, entscheidet auf Elfmeter gegen die Hamburger - eine krasse Fehlentscheidung. Stürmer Emile Mpenza beschwert sich lautstark, wird dafür auch noch vom Platz gestellt. Was der wütende Belgier nicht weiß: Hoyzer ist von einer wettenmanipulierenden Clique dazu angehalten worden, das Spiel so zu verpfeifen, dass der Underdog SC Paderborn gewinnt.

Bild: picture alliance / AP Photo Der HSV war 2004 ein mit Stars gespicktes Team, so unter anderem Sergej Barbarez (l.), David Jarolim (m.), Stefan Beinlich (2.v.r.) und Daniel van Buyten (r.). Auch sie konnten Hoyzers erneuten ungerechtfertigten Elfmeterpfiff nicht verhindern. Am Ende müssen sich die Hamburger dem damaligen Provinzverein aus Ostwestfalen mit 2:4 geschlagen geben.

Bild: imago Die Berliner Schiedsrichter Manuel Gräfe (m.), Felix Zwayer (l.) sowie Lutz-Michael Fröhlich und Thomas Gerber informieren den DFB über Ungereimtheiten. Die Ermittelungen gegen Hoyzer beginnen.

Bild: imago Nachdem Hoyzer zunächst alles abstritt, gab der damals 25-Jährige am 27. Januar 2005 seine Beteiligung bei Spielmanipulationen zu. Der in Berlin-Spandau aufgewachsene Hoyzer war bis dahin Spielleiter bei 12 Zweitligapartien gewesen sowie bei einigen Regionalliga-Partien und im DFB-Pokal. Er hatte mehrere Begegnungen verschoben, um bestimmte Endresultate herbeizuführen - auf die vorher gewettet wurde. Orchestriert wurden die Manipulationen von drei Brüdern im Charlottenburger Café King.

Bild: imago Bei Johannes B. Kerner trat Hoyzer gemeinsam mit seinem Anwald Thomas Hermes (r.) auf und entschuldigte sich bei den Fußballfans für seine Vergehen. Der Referee sagte dem Talkmaster, dass er für seine Dienste insgesamt 67.000 Euro und einen Plasmabildschirm von den kroatischen Auftraggebern erhalten habe.

Bild: imago/ ActionPictures Vor dem Landgericht Berlin wird Hoyzer zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten wegen Beihilfe zum Betrug verurteilt, ohne Bewährung. Rechtskräftig wird das Urteil ein Jahr später.

Bild: imago Der Skandal bringt das Schiedsrichterwesen zweitweise in Verruf. Referees beklagen zunehmende Diffarmierungen. Das Schimpfwort "Du Hoyzer!" macht die Runde. Die Wortneuschöpfung "hoyzern" belegt bei der Wahl zu Deutschlands Wort des Jahres den 7. Platz (2005).

Bild: imago/Olaf Wagner Am 18. Mai 2007 tritt Hoyzer seine Haftstrafe im Berliner Gefängnis Hakenfelde an.

Bild: imago/HJS 14 Monate später kommt er wegen guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis frei. Ein Gnadengesuch Hoyzers beim Deutschen Fußball-Verband akzeptiert dessen damaliger Präsident Theo Zwanziger. So darf der einstige Schiedsrichter als Amateur auf Landesverbandsebene zumindest wieder aktiv Fußball spielen.

Bild: imago/Olaf Wagner Der Fall um Schiedsrichter Hoyzer - hier um Trikot des SC Croatia - sollte bis heute der letzte bekannte Referee-Manipulationsskandal im deutschen Fußball bleiben. Play Pause Fullscreen





















War der Aufschrei auch deshalb so groß, weil erstmals ein Schiedsrichter im Mittelpunkt des Betrugs stand und nicht etwa, wie beim Bundesliga-Skandal in den 1970er Jahren, Spieler und Funktionäre? Schiedsrichter sind so etwas wie Sachverständige. Die gelten als Instanz. Auf die können wir uns doch verlassen, so der Gedanke. Dass das verloren gegangen ist, dass der Name Hoyzer immer noch als Synonym für Betrug auf Fußballplätzen genutzt wird, auch von Leuten, die ihn gar nicht mehr kennen, zeigt, wie groß dieser Fall war. Auf Fußballplätzen durfte sich Hoyzer erstmal nicht mehr blicken lassen, der DFB sperrte ihn im April 2005. Viele würden aber ohnehin erstmal untertauchen, wenn sie inmitten eines solchen Skandals stecken würden. Robert Hoyzer hingegen wollte im Frühjahr 2006 im Football angreifen, bei den Berlin Adlern. Er hat nach dem Skandal erstmal alles geleugnet, um dann alles zuzugeben. Er wurde zum Kronzeugen und hat alles ausgepackt. Das wäre gar nicht nötig gewesen, denn Anwälte sagen heute: Er hätte einfach die Klappe halten müssen, man hätte es nicht nachweisen können. Aber Hoyzer hat entschieden: Ich packe aus und gehe an die Öffentlichkeit. Also gab er Fernseh-Interviews, ist zu Johannes B. Kerner in die Talkshow, er tauchte in einer ZDF-Doku auf.

Der DFB hätte viel früher Bescheid wissen können. Laurenz Schreiner über die Erkenntnisse seiner Recherche

2011 begnadigte ihn der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger. Hoyer spielte zunächst selbst im Amateurbereich, wurde dann ab 2015 Technischer Direktor beim Berliner AK, anschließend bei Viktoria Berlin... Du musst schon leicht masochistisch veranlagt sein, wenn du bereit bist, dich wieder in diese Berliner Fußball-Bubble hinein zu bewegen. Mit dem Namen. Ich glaube, Hoyzer hat das auch genossen, dass über ihn berichtet wurde. Inzwischen ist er Sales-Manager eines Internet-Portals und es ist still um ihn geworden. Dabei wollte er ursprünglich ein Buch schreiben. Darauf wartet die Welt bis heute. Der DFB hat sich mit Hoyzer offenbar darauf geeinigt, dass er mit einer medialen Aufarbeitung kein Geld verdienen darf. Er hat er dann nie etwas dazu veröffentlicht. Deshalb machen wir es jetzt. (lacht)

Sie lachen. Hatten Sie denn Kontakt zu ihm? Wir hatten zu Beginn der Recherche Kontakt. Ich hatte ihm geschrieben, dass ich einen Podcast mache zu seinem Fall. Er hat total nett geantwortet. Was er gesagt hat, dafür muss man aber reinhören. Neben einem Persönlichkeitsprofil von Robert Hoyzer und vielen O-Tönen von Zeitzeugen: Bringt der Podcast denn etwas Neues zu Tage? Wir haben auf jeden Fall Sachen, über die noch nie berichtet wurde. Wir können sehr schön nachzeichnen, wie das System funktioniert hat. Und wir zeigen auf, dass der DFB viel früher hätte Bescheid wissen können.

Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Ilja Behnisch, rbb Sport.

