Union Berlin vor der Partie gegen Schalke 04 - Mit viel Selbstvertrauen zu einem surrealen neuen Saisonziel

Sa 18.02.23 | 15:23 Uhr

Audio: rbb24 Inforadio | 18.02.2023 | Jakob Rüger

Drei Tage nach dem Europa-League-Hinspiel gegen Ajax Amsterdam empfängt Union Berlin am Sonntag Schalke 04. Im Vorfeld korrigierten die Köpenicker ihr bereits erreichtes Saisonziel: Auch kommende Saison wollen sie international spielen. Von Jakob Lobach



Thema der Woche

Auch bei Union Berlin gilt gemeinhin die alte Fußball-Weisheit "Nach dem Spiel ist vor dem Spiel". Dass in dieser Woche in Köpenick ausnahmsweise ein wenig länger "nach dem Spiel" war, ist dennoch kein Wunder. Am Donnerstag spielte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer in der Europa League bei Ajax Amsterdam die bislang wohl größte Partie der Unioner Vereinsgeschichte. Mehr noch als das 0:0-Unentschieden, das am Spielende stand, war es die Art und Weise, wie Union gegen eine der absoluten europäischen Fußballgrößen auftrat, die nachwirkte. Offensiv selbstbewusst und defensiv druckvoll erspielte Union sich eine gute Ausgangslage vor dem Rückspiel am kommenden Donnerstag – zusätzlich zu der ohnehin großen Vorfreude.

imago images/Revierfoto Union nach Remis bei Ajax - Das neue Selbstverständnis Der 1. FC Union spielte in Amsterdam eines der größten Spiele seiner Vereinsgeschichte. Die Eisernen müssen sich selbst vor den bekanntesten Gegnern nicht fürchten. Das sagen die Spieler klarer als die Fans und der Trainer. Von Till Oppermann

Ganz allgemein bereitet das internationale Geschäft Union Berlin so viel Freude, dass die Köpenicker auch in der kommenden Spielzeit nicht darauf verzichten wollen. Nachdem das eigentliche Saisonziel mit 42 Punkten bereits nach 20 Spielen erreicht wurde, hätte es Gespräche über eine neues gegeben, erklärte Fischer am Samstag. Das Ergebnis dieser Gespräche empfände er als "fast ein bisschen surreal", sagte Fischer, ehe er ergänzte: "Vor dem 21. Spieltag stehe ich da und rufe aus, dass wir versuchen, uns zum dritten Mal fürs internationale Geschäft zu qualifizieren." Ein Sieg am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Schalke 04 wäre ein wichtiger nächster Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel.

Der Gegner

Die Gäste aus dem Ruhrpott reisen am Wochenende, ganz anders als Union, mit einer sehr schwierigen Saison im Gepäck ins Stadion an der Alten Försterei. Im vergangenen Sommer als Aufsteiger in die Bundesliga zurückgekehrt, sind die Schalker dort nach 20 Spielen das Tabellenschlusslicht. Mit ihren zwölf bislang geholten Punkten hat die Mannschaft von Trainer Thomas Reis fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz, sieben auf Platz 15. Dennoch warnt Urs Fischer: "Das ist eine schwierige Aufgabe. Es gilt anzuknüpfen an die Leistungen der letzten Spiele." Zumal Schalke seit nunmehr drei Spielen ungeschlagen ist. Zwar erzielten die Knappen gegen Köln, Gladbach und Wolfsburg zuletzt jeweils kein einziges Tor, sie kassierten allerdings auch keins. Drei 0:0-Unentschieden waren die logische Konsequenz. "Es ist eine Mannschaft, die sich wirklich stabilisiert hat und sehr unbequem zu bespielen ist", sagt Fischer über die Schalker und bezeichnet diese als "eine Mannschaft, die sich auch über ihre physischen Elemente definiert und da sehr stark ist".

IMAGO / Eibner Zwischenrunde der Europa League - Starke Unioner verpassen Sieg bei Ajax Im Hinspiel der Europa-League-Zwischenrunde haben sich der 1. FC Union Berlin und Ajax Amsterdam mit 0:0 getrennt. Die Berliner Gäste machten ein starkes Auswärtsspiel, ließen die Amsterdamer nie zur Entfaltung kommen, verpassten selbst aber den durchaus verdienten Sieg.

Zum Angeben

Am Sonntagnachmittag dürften Unions Fans ausnahmsweise auch zwei Gegner wohlwollend im Stadion an der Alten Försterei begrüßen: In Simon Terodde und Marius Bülter kehren zwei Ehemalige nach Köpenick zurück. 23 Tore erzielte Terodde zwischen 2011 und 2014 in 87 Zweitligaspielen für Union. Bülter wechselte nach dem Aufstieg 2019 zu Union und trug anschließend 64-mal das Trikot der Eisernen. Keine Trikots werden sich am Sonntag hingegen Sebastian Polter und Tim Skarke überstreifen. Polter wird das Spiel bei seinem Ex-Klub mit einem Kreuzbandriss verpassen, während der aktuell an Schalke verliehene Skarke mit einer Fußprellung fehlt. Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert wird das 21. Ligaspiel der Saison glücklicherweise ohne Kreuzbandriss verfolgen, kommt hierbei jedoch auch zu einem Wiedersehen: Zur Saison 2007/08 fand Ruhnert als Chefscout auf Schalke den Weg in den Profifußball und arbeitete dort anschließend rund ein Jahrzehnt in unterschiedlichen Funktionen.

Personal imago images/Nordphoto Bei Union fehlt: Andras Schäfer (Fuß)

Die Aufstellung

Die entscheidende Frage wird sein: Wie viel Energie kann und will Urs Fischer seinen Leistungsträgern zwischen den beiden Spielen gegen Ajax Amsterdam sparen und erhalten? "Dieses Spiel am Donnerstag hat Kraft gekostet", erklärte Unions Trainer am Samstag. Dass Fischer zur Belastungssteuerung erneut auf der einen oder anderen Position rotieren wird, steht außer Frage. Aber wie viel wird er rotieren? In der Abwehr könnte Paul Jaeckel für Danilho Doekhi oder Diogo Leite starten, während Spieler wie Christopher Trimmel, Niko Gießelmann, Paul Seguin und Janik Haberer allesamt gute Optionen für das Mittelfeld sind. Ersetzen könnten sie Akteure wie Morten Thorsby, Josip Juranovic oder auch Aissa Laidouni. Akteure, die im Hinspiel gegen Ajax ihren Teil zu einer guten Unioner Leistung beitrugen, und auf die es auch im Rückspiel ankommen dürfte. Im Sturm könnte Jordan am Sonntag für Kevin Behrens in die erste Elf rotieren. So könnte Union Berlin beginnen: Rönnow – Diogo Leite, Knoche, Jaeckel – Gießelmann, Seguin, Khedira, Haberer, Trimmel – Jordan, Becker

Die Prognose

Es steht außer Frage, dass Union am Sonntag als Favorit in das Duell mit den akut abstiegsbedrohten Schalkern gehen wird. Die Köpenicker haben größere individuelle Qualitäten in ihren noch dazu tiefer besetzten Reihen. So wird Trainer Fischer auch die Belastung einer Europa-League-Woche gut kompensieren können. Was bleibt, ist die Frage, ob die Berliner das anstehende Rückspiel gegen Ajax am Sonntag konsequent genug aus dem Kopf bekommen, um sich mit dem nötigen Fokus den Schalkern zu widmen. Gelingt das, wird Union den nächsten Sieg einfahren. Der rbb24|Tipp: 3:1 für Union Berlin

