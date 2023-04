So routiniert wie seine Spieler jede Woche vor dem eigenen Tor verteidigen, weicht Urs Fischer auch vor dem Spiel gegen Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr) wieder einmal den Rechenspielen zum sicheren Erreichen des internationalen Wettbewerbs aus. "Wenn du dir ausrechnest, wie viele Punkte du noch [...] brauchst, dann verlassen wir unseren Weg. Das würde ich nicht gut finden. Wir wissen ganz genau, was wir an jedem einzelnen Spieltag abliefern müssen, um am Schluss Punkte mitzunehmen", so der Schweizer.

Doch Fakt ist: Die Köpenicker könnten an diesem Wochenende mit einem Heimsieg eine Vorentscheidung in puncto internationaler Wettbewerb schaffen. Denn mit einem Dreier hätten sie elf Punkte Vorsprung auf Leverkusen und lägen mindestens genauso viele Zähler vor Rang sieben. Die dritte Europapokal-Teilnahme in Folge wäre ihnen bei dann noch zwölf zu vergebenen Punkten nur noch theoretisch zu nehmen.