Springt der 1. FC Union in Leverkusen zurück an die Tabellenspitze?

Mit dem Sieg bei Royale Union St. Gilloise in der Europa League unter der Woche hat der 1. FC Union das Ticket für die Zwischenrunde im europäischen Wettbewerb gelöst. Lange wollte sich Trainer Urs Fischer mit diesem Erfolg aber nicht befassen. Für ihn hat weiter die Bundesliga Priorität. Und dort hat seine Mannschaft am Sonntag die Chance, sich die Tabellenspitze zurückzuerobern und am Ende des 13. Spieltags wieder ganz oben zu stehen.

Nach dem Erfolg in der Europa League reist Spitzenreiter Union Berlin nach Leverkusen. Die Werkself blieb bislang deutlich hinter den Erwartungen zurück. Doch Union-Trainer Fischer will der Tabellenkonstellation nicht allzu viel Bedeutung beimessen.

Durch den Erfolg von Bayern München im Berliner Olympiastadion wurde der 1. FC Union zwischenzeitlich vom ersten Platz verdrängt. Jetzt müssen die Eisernen in Leverkusen nachlegen und drei Punkte mit in die Hauptstadt nehmen, um wieder am Rekordmeister vorbeizuziehen. In der BayArena hat Union bisher zwar noch kein Pflichtspiel gewinnen können, allerdings wackelt die Werkself derzeit und vor allem das einst so gefürchtete Offensivspiel bleibt hinter den Erwartungen zurück.

Trainer Urs Fischer setzt im Vergleich zum Europa-League-Spiel bei Union St. Gilloise am vergangenen Donnerstag auf vier Veränderungen in der Startelf. Unter anderem rückt die

Leverkusener Leihgabe Lennart Grill neu ins Tor, er vertritt erwartungsgemäß verletzten Stammtorhüter Frederik Rönnow.