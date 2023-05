Der Hauptkampf der SES-Box-Gala in der Berliner Verti Music Hall zwischen Ronny Gabel und Ilias Essaoudi ist am Samstagabend vorzeitig ohne Sieger abgebrochen worden. Gabel erlitt in der vierten Runde nach einem unabsichtlichen Kopfstoß seines Kontrahenten eine tiefe Platzwunde, die ein Weiterboxen unmöglich machte.

Nach 17 Jahren wird das Berliner Box-Urgestein Ronny Gabel seine Karriere beenden. Gehen wird der 38-Jährige jedoch mit einem Knall: Am Samstagabend steigt er im WBO-Titelkampf zum letzten Mal in den Ring.

Eigentlich sollte es nach 17-jähriger Box-Karriere das letzte Mal sein, dass der Berliner Gabel in den Ring steigt. Nach dem Abbruch richtete er sich allerdings an die Zuschauer und stellte eine Wiederholung seines Abschiedskampfes in Aussicht. "Ich kann so nicht abtreten. Das geht nicht. Ich will bis zum Schluss kämpfen, also machen wir es nochmal", sagte der 38-Jährige.

Auch sein Gegner Essaoudi stimmte eine Wiederholung des Kampfes um den WBO Europe Title zu.