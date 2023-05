Den Volleyballerinnen des SC Potsdam ist vor heimischen Publikum der Ausgleich im Playoff-Finale gegen den MTV Stuttgart gelungen. In einer engen und dramatischen Begegnung konnte sich die Potsdamerinnen schließlich mit 3:1 durchsetzen.

Die BR Volleys sind nur noch einen Sieg vom erneuten Meistertitel in der Volleyball-Bundesliga entfernt. Im zweiten Spiel der Final-Serie erteilten die Berliner dem Gegner aus Friedrichshafen dabei eine Lehrstunde.

3:0 in Friedrichshafen

In den ersten zwei Sätzen präsentierte sich der SC Potsdam recht souverän, entschied sie mit 25:23 und 25:22 für sich. Ein direkter Durchmarsch wurde es allerdings nicht, da der MTV Stuttgart den dritten Satz durch eine große Willensleistung mit 25:21 gewann.

Der vierte und letzte Satz war von einer großen Dramatik geprägt, beide Teams zeigten ihr bestes Spiel und schenkten sich nichts. Nach einem lange umkämpften Satzball-Wechsel hatte der SC letztendlich mit 27:25 die Oberhand.

Nachdem der MTV den Playoff-Auftakt mit 3:1 für sich entschieden hat, hat Potsdam also nun den Ausgleich geschafft. Am kommenden Mittwoch (10.05.) steigt das dritte Aufeinandertreffen in Stuttgart.